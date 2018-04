ROMA – Espulsione di massa all’orizzonte del Grande Fratello? In attesa della puntata di lunedì 20 aprile, la produzione ha ordinato a tutti i concorrenti di fare le valigie.

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, Barbara D’Urso aveva annunciato che ci sarebbero stati provvedimenti non meglio specificati. Le accuse rivolte ai concorrenti sono essenzialmente di volgarità (le bestemmie già non si contano più) e di bullismo, specie nei confronti di Aida Nizar.

Negli ultimi giorni la concorrente spagnola è stata vittima del “branco” che l’ha presa di mira: Luigi Mario Favoloso le ha prima fatto un peto in faccia, poi avrebbe incitato gli altri coinquilini a “gettarle acido addosso”.

E’ caccia al video, che sarebbe stato girato di notte, ma secondo i telespettatori che hanno documentato la scena su Twitter, Danilo avrebbe proposto di buttare dell’olio bollente addosso alla donna. Mariana e Lucia avrebbero ridacchiato in modo complice, mentre Matteo avrebbe proposto di mettere dell’urina al posto dell’acqua. A pronunciare la frase più inquietante sarebbe stato però Luigi Favoloso, già condannato dal pubblico per altre presunte intimidazioni avvenute in questi giorni.

Nei giorni precedente Baye Dame con fare minaccioso ha avvicinato il viso a quello di Aida e urlato: “Ti prendo e t’attacco al muro, vattene, levati dal ca**o. Sei ridicola, buffona, vattene a casa”. La colpa della spagnola, stavolta, sarebbe stata quella di prendere una coppetta di tiramisù mentre gli altri aspettavano di mangiare tutti insieme.