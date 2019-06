ROMA – Intervistata dal “Corriere della Sera”, Serena Rutelli, la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, fa un bilancio della sua esperienza nella casa del “Grande Fratello”.

“Se me lo aspettavo proprio così? Sono sincera: me lo aspettavo proprio così. Sapevo che sarebbe stata un’esperienza molto divertente, e non solo. Ci sono momenti vuoti per pensare a tante cose. Ero sicura che sarei cresciuta, sapevo che il GF mi avrebbe resa più sicura. Il reality è un percorso dove vivi un cambiamento profondo”.

Sei cambiata? “Completamente cambiata. Prima ero insicura, avevo paura dei giudizi della gente, ora non più. Se devo dire una cosa, la dico senza occuparmi di cosa potrà pensare la gente. Io poi ero davvero timida, non parlavo tanto con le persone: lì sei obbligato a farlo e questo mi è servito. Prima se uscivo con amici e c’era qualcuno che non conoscevo, non riuscivo proprio a chiacchierare, ero timorosa. Grazie al Gf ho vinto questa timidezza”.

Per lei – chiede Maria Volpe del “Corriere” – il GF è stato un momento particolarmente importante: sua madre biologica, mai vista nè conosciuta, le ha scritto una lettera e altrettanto hanno fatto i suoi fratelli biologici. Qual è stato e qual è il suo stato d’animo?