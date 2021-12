Grande Fratello Vip, Alex Belli costretto a lasciare la Casa: non ha rispettato le norme anti-Covid

Il Grande Fratello Vip si avvicina alla fine e non mancano ancora i colpi di scena. Tra questi, nella puntata di lunedì, c’è stata l’eliminazione di Alex Belli che non ha rispettato le norme anti-Covid e di conseguenza il regolamento del reality. Belli, trovandosi di fronte alla moglie Delia Duran, non ha rispettato le distanze di sicurezza.

L’attore si è avvicinato per provare a far ragionare la moglie che decisa a scrivere la parola fine sul rapporto tra i due: “Tra noi è finita” ha detto Delia Duran ad Alex. “Ero venuta per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, però, nel treno, ho visto l’ennesima schifezza“. Il riferimento è al bacio che il marito e Soleil Sorge si sono scambiati poche ore prima dalla diretta.

Grande Fratello Vip, Delia Duran ad Alex Belli: “Ho una dignità, tra noi è finita”

“Io ho una dignità – ha proseguito la modella venezuelana – che è quella che oggi mi porta a dirti che tra noi è finita. Tu non mi meriti, mi merito un uomo che mi valorizza” spiega. Ed è in questo momento, dopo queste parole, Belli va incontro a Delia per farla ragionare.

L’ex Jacopo Castelli di Centrovetrine ha spiegato a Signorini che conferma la sua versione di aver voluto lasciare il programma: “Questa è una bolla. Volevo andar via l’altro giorno, ma la porta era chiusa e gli autori mi hanno chiesto di restare fino a questa puntata”.

Delia Duran: “Non so se voglio tornare con Alex Belli”

Duran non dà molto peso alle parole di Alex Belli. L’unica cosa che accetta è di lasciare aperto uno spiraglio ad un eventuale ritorno di fiamma: “Non so se voglio tornare a con lui, ne dobbiamo parlare lontano dalle telecamere” . Poi si scaglia contro Soleil Sorge accusata di essere una “str***a manipolatrice”.

Soleil Sorge non trattiene le lacrime: “Vanno via cornuti e felici”

Soleil Sorge, pur essendo al centro del gossip, non trattiene le lacrime. Dalla Casa, consapevole di essere costretta a continuare la sua avventura senza quello che per lei era un punto di riferimento, rilancia: “Vanno via cornuti e felici. Ora l’uno e l’altra sono disposti a tutto. Andranno a fare qualche ospitata televisiva e qualche intervista cercando di riparare alla brutta figura che hanno fatto”.

Grande Fratello Vip, Maria Monsé e Francesca Cipriani lasciano la Casa

Dalla Casa più spiata d’Italia escono anche Maria Monsé, eliminata al televoto e Francesca Cipriani. L’ex protagonista de “La pupa e il secchione” lascia a causa di problemi di salute: “Anche i medici che mi hanno visitato qui mi hanno consigliato di andare a fare dei controlli” ha spiegato. Francesca è però apparsa felicissima di poter riabbracciare a breve Alessandro, il fidanzato che a breve diventerà suo marito.