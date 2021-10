Grande Fretallo Vip, cosa è successo nella puntata di lunedì 4 ottobre. Manuel Bortuzzo continua la sua frequentazione nella Casa con Lulù Selassiè. L’ex fidanzata dell’atleta decide di scrivergli una lettera. Federica Pizzi sostiene di non riconoscere più Manuel e scrive: “Dov’è quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa?”.

L’atleta nelle ultime settimane sarebbe più cupo e pensieroso. La Pizzi, a tal proposito nella lettera gli spiega: “Non ti abbattere, goditi a pieno ogni momento”. “Ritorna a essere te stesso”, lo esorta Federica.

Grande Fretallo Vip, Manuel Bortuzzo felice della lettera della sua ex

Manuel è apparso felice per il gesto di Federica. Poi spiega che in Casa sta facendo da solo per la prima volta. Per questo motivo sarebbe stato più pensieroso: “Per come è delineato e definito il nostro rapporto, non mi aspettevo questo gesto. Sono felice per questa lettera e sicuramente mi farebbe piacere vederla”.

Iconize contro Soleil Sorge

Soleil Sorge e lo scivolone a sfondo razzista. La concorrente, nei giorni scorsi era rimasta infastidita dalle urla all’interno della casa del Grande Fratello Vip e se n’era uscita paragonando Samy Youssef e Ainett a delle scimmie.

Secondo alcuni concorrente del Gf Vip, tuttavia, l’accanimento contro la Sorge sarebbe derivato dalla volontà di escluderla dal gioco essendo una delle personalità più forti in Casa. Ora però Soleil è stata attaccata da Iconize.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è intanto finita sotto attacco da parte dell’amico Iconize, il quale finse una aggressione omofoba per attirare like sui social.

Soleil, da Barbra D’Urso accusò l’amico di essere stato scorretto. Dopo diverse settimane, il diretto interessato confessò le sue colpe e si allontanò dai social perdendo per sempre l’amicizia con Soleil.

Su Twitter, Iconize ha deciso di parlare apertamente del ruolo della Sorge. A quanto pare, a detta di Iconize, Sorge ebbe un ruolo nella vicenda: “Mi fa sorridere che la gente pensi ancora che la Miss sia stata l’eroina di turno… Peccato che era mia complice! Certo nella vita si sbaglia, ma va sempre detta la verità. Io mi sono tufato che passi ancora per la salvatrice dell’universo, quando vi è assicuro che è stata la prima a sostenermi e darmi direttive su come evitare in televisione”.