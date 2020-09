Grande Fratello Vip, c’è un positivo nello staff. Il reality va in onda questa sera

C’è un positivo al Grande Fratello Vip. La decisione di Mediaset sul reality

E’ tutto vero: c’è un caso positivo al coronavirus anche al Grande Fratello Vip. Dopo l’indiscrezione di TvBlog la notizia sembra essere confermata: si tratta di un collaboratore della produzione e non di un concorrente.

Proprio per questo la prima puntata del reality andrà comunque in onda questa sera lunedì 14 settembre. Come da programma.

Le procedure di sicurezza interne hanno permesso di individuare immediatamente il caso ed è subito scattato il tracciamento dei contatti.

Chi ha avuto rapporti con la persona risultata positiva è stato posto preventivamente in isolamento. La situazione è ritenuta sotto controllo e verrà costantemente monitorata.

Per Alfonso Signorini dunque nessuna battuta di arresto: questa sera partirà l’avventura con l’ingresso dei primi inquilini nella casa più spiata d’Italia. Al suo fianco, una coppia di opinionisti inedita ed esplosiva formata da Antonella Elia e Pupo.

Grande Fratello Vip, il cast completo

Questi i nomi dei 20 volti noti che varcheranno la famosa Porta Rossa.

Elisabetta Gregoraci, Francesca Pepe, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Matilde Brandi, Dayane Mello, Miriam Catania, Maria Teresa Ruta in coppia con la figlia Guenda Goria, Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Fausto Leali, Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Fulvio Abbate. (Fonte: Mediaset).