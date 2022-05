Gustavo Rodriguez chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del papà di Belen Rodriguez. Gustavo è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo. Dalle ore 16:30 su Canale 5.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Gustavo Rodriguez

Gustavo è nato in Argentina nel 1959, quindi ha 62 anni. E’ alto 176 cm per un peso forma di 70 kg. Di recente, ha partecipato all’Isola dei Famosi insieme al figlio Jeremias Rodriguez.

La moglie e i figli, la vita privata di Gustavo Rodriguez

Gustavo è sposato con Veronica Cozzani. L’ex concorrente all’Isola dei Famosi 2022 ha tre figli: Belen, Cecilia e Jeremias. Tutti e tre i figli sono personaggi televisivi sia in Italia che in Argentina. La fama della loro famiglia è iniziata con l’approdo di Belen Rodriguez in Italia.

La carriera di Gustavo Rodriguez

La carriera di Gustavo Rodriguez è molto particolare. Infatti, attualmente è un personaggio televisivo italiano e argentino ma in passato è stato sia una rockstar che un pastore anglicano. Due cose molto diverse ma che è riuscito a far coesistere.

Come detto, ora come ora è un personaggio televisivo. Infatti ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, quella del 2022, con il figlio Jeremias Rodriguez. Per una volta, sono finiti loro sotto i riflettori e non Belen o Cecilia Rodriguez.