Matteo Renzi chi è: moglie, figli, vita privata, Agnese Landini, età, peso, altezza e carriera del politico. Renzi è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo. Dalle ore 16:30 su Canale 5.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Matteo Renzi

Matteo Renzi, nato a Firenze l’11 gennaio del 1975 (46 anni), è un politico e senatore italiano. E’ alto 180 cm per un peso forma di 75 kg. E’ noto al grande pubblico con il suo nome di battesimo.

La moglie e i figli, la vita privata di Matteo Renzi

Matteo Renzi è sposato con Agnese Landini, insegnante di liceo, e ha tre figli: Francesco, Emanuele ed Ester. La famiglia Renzi vive a Pontassieve, alle porte di Firenze. La moglie di Renzi è professoressa presso un liceo di Firenze, nel quale insegna italiano, latino, storia e geografia. Dal 2018 è entrata ufficialmente di ruolo, dopo anni di precariato.

La carriera di Matteo Renzi

Come detto, è un politico italiano, senatore e leader di Italia Viva per la XVIII legislatura, oltreché Presidente del Consiglio dei ministri dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016. Aderente alla Margherita e poi al Partito Democratico, è stato presidente della provincia di Firenze dal 2004 al 2009 e sindaco di Firenze dal 2009 al 2014; eletto segretario del PD il 15 dicembre 2013. Matteo Renzi è attivo su Instagram. Il nickname del suo profilo è: @matteorenzi. Ecco i suoi numeri su Instagram: 245k Followers, 490 Following, 2712 Posts.