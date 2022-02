Highsnob e Hu chi sono, dove e quando sono nati, veri nomi, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera. Highsnob e Hu sono tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Abbi cura di te. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando sono nati, veri nomi, biografia e carriera di Highsnob e Hu

Highsnob, nome d’arte di Michele Serra, nasce nel 1986 ad Avellino, ma cresce in Liguria. Trasferitosi a Milano, comincia a pubblicare musica mediante il progetto corale Bushwaka, quindi, nel 2016, inizia la propria carriera da solista. Il suo singolo Harley Quinn è stato coronato con il disco d’oro. Nel 2017 esce il suo primo EP, PrettyBoy. L’anno successivo incide Wannabe con Junior Cally, seguito da Wannabe Vol. 2, sempre con Junior Cally. Il suo primo album ufficiale è Yang, anticipato dalla canzone Wannabe Vol. 3.

Hu, nome d’arte di Federica Ferracuti, nasce nel 1994 a Fermo. Si fa notare nel mondo della pubblicità con dei brani originali. Collabora con il marchio Lamborghini, l’influencer Chiara Ferragni e il celebre amaro Jagermeister. Su Spotify pubblica i primi singoli Neon e Occhi Niagara, entrambi nel 2020. Proprio quest’ultimo brano le consente di arrivare fino in fondo a Sanremo Giovani.

Nel 2022 partecipano al Festival di Sanremo con il brano Abbi cura di te.

Highsnob e Hu, Instagram, curiosità e vita privata

Highsnob e Hu vivono entrambi a Milano. Riguardo la vita privata dei due non si hanno molte informazioni. Non si sa se siano fidanzati o meno. Profilo Instagram Hu: hu.is.who. Profilo Instagram Highsnob: mikeisaprettyboy.

Highsnob soffre di bipolarismo: “Da qui una serie di problemi, la droga, il gioco, le denunce. Però adesso sono in cura, è il primo periodo in cui sto davvero bene. Mi alleno, seguo un gruppo per il gioco d’azzardo, sono sereno”, ha confessato il cantante. Il nome d’arte Hu deriva dall’antica divinità egizia, che dava agli uomini la facoltà di pensare e parlare.