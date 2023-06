Ilary Blasi rischia di lasciare la conduzione de L’Isola dei Famosi e di traslocare da Mediaset. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv. Il problema è legato ai bassi ascolti pare. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, non è molto soddisfatto dell’ultima edizione del reality show, in onda ogni lunedì sera su Canale 5.

Ilary Blasi via dalla conduzione de L’Isola dei Famosi e da Mediaset?

“Pier Silvio avrebbe cominciato ad analizzare L’Isola dei Famosi e quello che sta vedendo in queste prima settimane di programmazione non avrebbe ottenuto la sua approvazione”, scrive Nuovo Tv. E oltre all’Isola, stando alle varie indiscrezioni di queste ore, la Blasi potrebbe lasciare Mediaset su cui è sbarcata come “letterina” nel 2001 e come conduttrice stabile a partire dal 2006.

La trasmissione cosa troppo e non viene ripagata negli ascolti. Un altro grande problema è legato agli abbandoni dovuti agli infortuni. L’elenco lo fa Libero: “Claudia Motta, che si è fatta male a testa e braccio dopo uno scivolone; Paolo Noise, colto da un malore e costretto a tornare in Italia, così come Fiore Argento, che si è fatta male ad un piede. E ancora Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini. Un esodo di massa in pratica. Il gioco si è indebolito e le dinamiche sono diventate sterili”.

L’atteggiamento (e il costo) di Ilary Blasi

A infastidire la direzione di Mediaset ci sarebbe anche l’atteggiamento di Ilary Blasi che non nasconde la voglia di tornarsene a casa per andare a dormire il prima possibile. Ilary Blasi, stando a quanto scrive Nuovo Tv, ad ogni edizione del reality che presenta dal 2021 guadagna la cifra mostruosa di 300mila euro.