Iva Zanicchi chi è: età, dove e quando è nata, marito, figlia, vita privata, Sanremo, Zingara, dove vive, malattia. La cantante tornata sul palco di Sanremo 2022 si racconta a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno alle 14 da Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età, biografia di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi è nata il 18 gennaio del 1940 a Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia. E’ del capricorno ed ha 82 anni. Dopo un’apparizione televisiva a Campanile sera con Mike Bongiorno, fa il suo esordio nel 1960 con la partecipazione a I due campanili di Silvio Gigli. Nel 1961 partecipa al concorso Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, qualificandosi per la finale dove arriverà seconda. Il primo grande successo della cantante arriva con la canzone Come ti vorrei.

Marito, figlia, dove vive, curiosità, vita privata di Iva Zanicchi

La cantante è stata sposata dal 1967 al 1985 con Antonio Ansoldi, da cui ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1967. Dal 1986 il compagno della Zanicchi è il produttore Fausto Pinna. La Zanicchi vive a Lesmo, in provincia di Monza.

Ha posato per PlayBoy, ma ha poi rivelato di essersi pentita di quegli scatti. E’ soprannominata l’Aquila di Ligonchio e definita da alcuni addetti ai lavori l’Amália Rodrigues italiana.

La carriera di Iva Zanicchi

Su dieci partecipazioni al Festival di Sanremo, la Zanicchi è riuscita a vincere tre volte: nel 1967 con il brano Non pensare a me; nel 1969 con Zingara; nel 1974 vince il Festival con la canzone Ciao cara come stai?. Grazie alle tre vittorie al Festival, la Zanicchi è diventata la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione. Nel 2022 partecipa al Festival con il brano Voglio amarti. Nel 1987 le viene affidata la conduzione del programma Ok il prezzo è giusto!. Sotto la conduzione della Zanicchi il programma prosegue il suo grande successo di pubblico, tanto che vi rimarrà fino al 2000.Dal 1993 al 1995 la cantante è ospite fissa della trasmissione Buona Domenica di Canale 5. Nel 2021 conduce D’Iva, un programma musicale diviso in due serate evento. Iva Zanicchi e il Covid Iva Zanicchi ha avuto il Covid nel 2021. La cantante ha detto di avere ancora dei dolori non provocati dall’età ma bensì dalla malattia. A causa di questa terribile malattia ha perso il fratello. A dicembre ha detto di non sentire il profumo del brodo. Recentemente ha raccontato ancora che la sorella di 85 anni è stata contagiata dalla variante Delta e di essersi salvata grazie al vaccino. Per questa ragione la Zanicchi si dice favorelvole alla vaccinazione obbligatoria. Iva Zanicchi e l’omaggio a Milva Ospite di Marco Frittella e Monica Giandotti a Unomattina, la cantante ha ripercorso la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 parlando dell’omaggio all’amica Milva morta lo scorso aprile, nella quarta serata, quella delle cover.

“Quando un artista inizia a cantare l’emozione che provava prima di arrivare sul palco passa, altrimenti non potrebbe cantare. A me quella sera non è successo, l’emozione non è passata. Sul finale dell’omaggio a Milva mi è rotta anche un po’ la voce per l’emozione”. Iva ha poi svelato un retroscena che coinvolge Milva: “L’anno scorso quando ho avuto il Covid e sono stata malissimo lei mi ha chiamata in ospedale. La sua assistente è venuta a Sanremo dalla Svizzera per portarmi un suo fermaglio che ho indossato durante la serata delle cover”.

Sanremo 2022, il testo di “Voglio amarti” cambiato

Ospite da Eleonora Daniele al programma Storie Italiane su Rai 1, la Zanicchi ha raccontato di aver modificato in piccole parti il testo di “Voglio Amarti”, la sua canzone presentata a Sanremo. La cantante ha ammesso che inizialmente il testo del brano era stato pensato un po’ più a luci rosse rispetto a quello che ha cantato sul palco dell’Ariston.