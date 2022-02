Chi è Ivana Spagna: dove e quando è nata, amori, carriera e vita privata della cantante ospite nella puntata di martedì 15 febbraio 2022 a I soliti Ignoti, il game show di RaiUno condotto da Amadeus.

Dove e quando è nata, altezza, vero nome: biografia di Ivana Spagna

Ivana Spagna nasce a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, il 16 dicembre del 1954, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Ha 67 anni, è alta 166 cm e pesa 54 kg. La cantante è nota anche con il solo nome d’arte Spagna.

La cantante ha perso entrambi i genitori: il padre, Teodoro, se ne è andato nel 1988. La madre, alla quale era estremamente legata, è scomparsa nel 1997 a causa di un tumore. Ivana ha anche un fratello, Giorgio Spagna.

Ivana Spagna si accosta alla musica sin da giovanissima. A 15 anni ha già partecipato a diversi concorsi canori locali, quando viene notata dalla Dischi Ricordi. Prima del successo è stata corista per artisti del calibro di Ornella Vanoni, Sergio Endrigo e Paul Young.

Da Easy Lady a Il Re Leone: la carriera di Ivana Spagna

La notorietà la raggiunge nel 1986 grazie al tormentone Easy Lady, entrato in classifica in numerosi Paesi del mondo. Nel 1987 raggiunge con Call Me il secondo posto della classifica britannica, tuttora tra le posizioni più alte mai raggiunte da una cantante italiana in Inghilterra.

Nel 1994 viene scelta da Elton John come voce italiana della sua Circle of Life, colonna sonora del film Il re leone.

Nel 1995 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Gente come noi, conquistando il terzo posto. La canzone raggiunge la top 5 dei singoli più venduti in Italia. Negli ultimi anni grande successo hanno avuto anche i duetti con l’amica Loredana Bertè.

Ivana Spagna è stata l’ultima donna ad aver vinto il Festivalbar, con oltre 11 milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale in Italia e all’estero.

L’8 febbraio 2022 è stata annunciata come una dei 9 partecipanti a Una voce per San Marino, festival musicale che selezionerà il rappresentante sanmarinese all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino.

Ex marito Patrick Debort, fidanzato, figli: la vita privata di Ivana Spagna

Ivana Spagna è stata spostata una sola volta: era il 1992 quando convolò a nozze a Las Vegas con Patrick Debort, modello e arrangiatore francese, dopo una relazione di otto anni. Ma il matrimonio durò soltanto una settimana.

Successivamente ha avuto una lunga relazione, durata quindici anni, con il suo manager Ugo Cerruti. I due si sono lasciati nel 2016.

Nel 2019, a Storie Italiane, Ivana Spagna ha confessato di aver avuto anche una relazione con uomo di 18 anni più giovane: lei 64 anni, lui 46. A questa storia d’amore, la cantante ha dedicato la canzone “Nessuna come è te”. Non si hanno informazioni riguardo il suo compagno attuale. Ivana Spagna non ha figli ma in passato ha avuto un aborto spontaneo.

“All’inizio degli anni Novanta, sono rimasta incinta e ho avuto un aborto spontaneo verso i tre mesi e mezzo, durante un tour”, ha rivelato in una recente intervista.