Justine Mattera, brutta caduta in bici con Francesco Moser

ROMA – Justine Mattera è caduta durante una corsa ciclistica con l’ex campione Francesco Moser: “Ma quanta gente – ha scritto la Mattera su Instagram – può vantare un incidente in bici fatto con Francesco Moser? Sia ieri che oggi ho partecipato alla Pedalata Mediolanum. Oggi è stato complicato perché c’era molto vento ma la sfida mi piace. Oggi la pedalata era difficile, sempre vento contro da Broni a Novi Ligure, io con i miei 46 kg ero stremata all’arrivo”.

“Aggiungi che il gruppo (di solo maschi) andava a 35km/ora. A 3km dall’arrivo Moser voleva insegnarmi il ‘cambio all’americana’ – ha raccontato Justine Mattera -. Una tecnica a ‘catapulta’ usata spesso in pista. ‘Non fa per me’ (nonostante sia americana?) è un eufemismo. Ho fatto un volo, ma un volo che pensavo di essermi spaccata gomito destro ed anca destra (avevo sbucciato la sinistra settimana scorsa) Ok. Non l’ho imparato ma non ho pianto nemmeno e con la mia bici (Anche lei con freno a disco compromesso) sanguinanti (see photo) abbiamo finito la pedalata. Non mi dite che non ci sono due senza tre! Francesco mi riparlerà eventualmente?”. Fonte: Instagram.