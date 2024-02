La volta buona: chi condurrà il prossimo Festival di Sanremo? Il totonomi

A “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, ci si chiede chi condurrà Sanremo dopo Amadeus. Con il grande successo delle ultime edizioni del Festival di Sanremo sotto la guida di Amadeus, tutti si chiedono chi prenderà il testimone del presentatore e se il direttore artistico rimarrà lo stesso. L’eredità lasciata da Amadeus è senza dubbio impegnativa, e diversi nomi sono stati avanzati come possibili successori.

Secondo Ilaria Floris, giornalista di Adnkronos, ospite al programma di Caterina Balivo, una delle ipotesi più discusse è quella di Antonella Clerici. La nota conduttrice ha espresso il desiderio di prendere le redini di Sanremo dopo Amadeus, e secondo alcuni rumors potrebbe essere affiancata da Stefano De Martino, noto personaggio televisivo. L’idea di avere una coppia di conduttori come Clerici e De Martino aggiungerebbe una nuova dinamicità allo spettacolo.

Tuttavia, altri nomi importanti sono stati citati nel dibattito. Paolo Bonolis e Carlo Conti, noti per le loro esperienze di successo in televisione, sono considerati potenziali candidati per la conduzione del Festival. Anche Alessandro Cattelan, con la sua personalità fresca e innovativa, è stato menzionato come possibile conduttore.

Oltre alla questione della conduzione, c’è anche la questione del direttore artistico. Molti sperano che Amadeus continui a svolgere questo ruolo, dato il suo contributo al successo delle ultime edizioni. Come direttore artistico, Amadeus ha portato nuove idee e innovazioni al Festival, contribuendo a mantenerlo rilevante e apprezzato dal pubblico.