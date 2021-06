Laura Efrikian chi è: età, compagno attuale, la figlia Marianna. L’ex moglie di Gianni Morandi è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto a partire dalle 14 da Serena Bortone su Rai Uno.

Dove e quando è nata Laura Efrikian: la biografia di Laura Efrikian

Laura Efrikian è nata a Treviso il 14 giugno 1940. Ha quindi da poco compiuto 82 anni ed è del segno dei Gemelli. Avendo fin da giovane la passione per il mondo dello spettacolo, ha studiato recitazione al Piccolo Teatro di Milano.

Suo padre era un noto compositore di origine armena. E’ stato anhe violinista e direttore d’orchestra: il suo nome era Angelo Ephrikian. Questo il suo profilo Instagram. L’ex moglie di Morandi è assolutamente poco attiva avendoci pubblicato pochissime foto.

Marito e figli: la vita privata di Laura Efrikian

Laura vanta una carriera televisiva e cinematografica. E’ oggi ricordata prevalentemente per essere stata la prima moglie di Gianni Morandi. Gianni e Laura si sono conosciuti da giovani e nel 1966 si sono sposati. La loro storia purtroppo è stata segnata da un lutto: nel 1967 Laura ha partorito la sua primogenita Serena, morta poche ore dopo la nascita.

Dal matrimonio con Morandi sono nati poi Marianna (il 4 febbraio 1969, di professione attrice) e il Marco (12 febbraio 1974, musicista). Marianna e Marco hanno donato ben cinque nipoti a Gianni e a Laura. La prima è madre di Paolo e Giovanni, avuti con il celebre Biagio Antonacci, suo marito dal 1993 al 2002.

Nel 2004 Morandi si è sposato con Anna Dan. LaEfrikian ha invece intrapreso una relazione a distanza con un italiano che viveva in Kenya: “Non ho mai avuto l’obiettivo di ricostruire un’altra famiglia. Sono stata legata per alcuni anni a un uomo (…). Il caso vuole che sia coetaneo di Gianni”, ha raccontato anni fa al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Una storia interessante che ha funzionato, forse anche per la distanza. Io a Roma, lui in Africa. Era bello rivedersi e rimanere assieme per lunghi periodi. Da alcuni mesi, però, la relazione sentimentale si è chiusa”.

La Carriera di Laura Efrikian

La carriera di Luara Efrikian è iniziata in Rai giovanissima come annunciatrice. Nel 1961 Laura ha condotto Canzonissima, mentre l’anno seguente ha affiancato Renato Tagliani e Vicky Ludovisi al Festival di Sanremo. Ha poi iniziato ad affermarsi come attrice teatrale e cinematografica.

Dopo la fine degli anni Sessanta, Laura si è allontanata dalle scene e vi ha fatto ritorno sporadicamente negli anni Novanta e 2000. Solo di recente è apparsa in televisione in alcune occasioni per rilasciare diverse interviste su di lei e sulla relazione avuta con Gianni Morandi.