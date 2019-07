L’Eredità in vacanza, le Professoresse (e le ex) al centro del gossip: figli, nozze, flirt…

ROMA – L’Eredità è stata una delle trasmissioni più seguite dell’ultima stagione televisiva. E continua a far parlare di sè anche ora che è in vacanza: al centro delle pagine di gossip ci sono le cosiddette “professoresse”, ossia le vallette del programma di Rai Uno. A dir la verità, tra maternità, matrimoni e relazioni sentimentali, negli ultimi giorni si è parlato di professoresse attuali ma anche di ex.

Eleonora Arosio è diventata mamma.

La Professoressa de L’Eredità Eleonora Arosio è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma a svelare l’indiscrezione è stata Chiara Esposito, l’altra Professoressa, in un’intervista concessa a Grand Hotel. Eleonora, secondo quanto raccontato dalla collega, è diventata mamma di Filippo. Il parto è avvenuto a giugno subito dopo la fine dell’edizione del programma. L’account Instagram dell’Arosio è fermo dal 25 maggio e la 34enne, in queste settimane, non ha fatto sapere nulla di sé.

Chiara Esposito innamorata del più bello d’Italia.

“No dico, ma l’ha visto?”. Così Chiara Esposito, la più giovane delle professoresse dell’Eredità, spiega al settimanale Grand Hotel perché è “innamorata persa” del suo Simone Bonaccorsi. Lui, 26 anni, ha conquistato l’anno scorso il titolo di Più bello d’Italia, che ancora detiene. Lei, 23 anni, è stata ogni sera al fianco di Flavio Insinna nel celebre quiz show di RaiUno e ora sogna di condurre un programma con Fiorello.

Giovanna Civitillo si è sposata con Amadeus.

Dopo 17 anni d’amore Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati, in gran segreto, in una chiesa di Roma davanti a pochi parenti e amici stretti. Una cerimonia romantica e segreta, raccontano i siti specializzati, con Josè, il figlio della coppia, e Alice, la primogenita del conduttore, fresca di laurea. Amadeus e Giovanna si sono conosciuti nel 2003 durante la trasmissione “L’eredità”, dove lui era al timone del programma e dove invece la Civitillo faceva la “scossa”.

Roberta Morise si è lasciata con Luca Tognola.

Roberta Morise, altra ex storica Professoressa, si è lasciata con Luca Tognola. E’ stata lei stessa a dirlo al settimanale Gente: “Sono stata molto innamorata di Luca, ci siamo allontanati da qualche mese. Mi mancava un pochino d’aria. Era diventato geloso, a tratti anche possessivo, atteggiamenti che si sono acuiti da quando mi sono trasferita per lavoro da Lugano, dove vivevamo, a Roma, seppur io non facessi nulla di particolare”. (Fonti Grand Hotel, Gente, Oggi).