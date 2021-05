Licia Ronzulli chi è, età, altezza, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, che lavoro fa

Chi è Licia Ronzulli, età, altezza, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, che lavoro fa. Licia Ronzulli infatti è tra gli ospiti di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda ogni lunedì sera su Rete Quattro in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Licia Ronzulli

Licia Ronzulli è nata a Milano il 14 settembre del 1975 e ha 45 anni di età. E’ una politica italiana, senatrice di Forza Italia per la XVIII legislatura. Originaria del nord di Bari, Licia Ronzulli inizia la sua carriera in ambito ospedaliero lavorando come infermiera e poi specializzatasi in management ospedaliero. Nel 2003 diventa dirigente responsabile del coordinamento delle professioni sanitarie all’IRCCS Galeazzi di Milano.

Tifosa del Milan, nel giugno 2015, negli incontri di Arcore, svolge un ruolo fondamentale come intermediario nella trattativa per vendere la società rossonera di Silvio Berlusconi all’imprenditore thailandese Bee Taechaubol. Dal 29 aprile 2015 al 13 gennaio 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione di Fiera di Milano SpA, in qualità di Vice presidente e Consigliere indipendente.

Marito, figli e vita privata di Licia Ronzulli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Licia Ronzulli ha una figlia, Vittoria, nata a Milano il 10 agosto 2010 dall’unione con Renato Cerioli. Lui è un imprenditore e da lì a poco diventa presidente della Confindustrai di Monza e Brianza. Due anni più tardi la coppia si è separata. Oggi non sappiamo se Licia Ronzulli abbia un nuovo compagno.

La rivista francese Madame Le Figaro l’ha collocata al terzo posto nella classifica delle donne più influenti dell’anno 2010. Il 22 settembre 2010 si è presentata a votare in Seduta Plenaria al Parlamento europeo tenendo in braccio la figlia Vittoria di appena 44 giorni, un gesto simbolico volto a rivendicare maggiori diritti per le donne nella conciliazione tra vita professionale e familiare.

Licia Ronzulli, la carriera politica e le minacce di morte

Candidata alle elezioni europee del 2009, Ronzulli viene eletta nella Circoscrizione Nord-Ovest con 40.016 preferenze. In occasione delle elezioni politiche italiane del 2018 viene candidata nel collegio uninominale di Cantù per il centro-destra al Senato della Repubblica. Venendo poi eletta con il 56,80% dei consensi. Diventa presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ed è anche membro della Commissione industria, commercio, turismo di palazzo Madama.

Diviene vice capogruppo del partito al Senato dal 9 novembre 2018 e dal 15 febbraio 2021 sarà la responsabile per i rapporti con gli alleati con il compito di coordinare, su indicazione del Presidente Berlusconi, le strategie comuni agli altri partiti della coalizione di centro-destra per le iniziative e per il programma. Nel marzo 2021, per aver depositato un disegno di legge per rendere obbligatorio il vaccino per il personale sanitario contro il COVID-19, la Ronzulli ha ricevuto violenti attacchi e minacce di morte sui social.