ROMA – Morgan è stato ospite di Live Non è la D’Urso e invece di parlare dello sfratto imminente si è scagliato contro la sua ex compagna Asia Argento. Già nella puntata precedente del talk show di Barbara D’Urso non ci era andato leggero, ma stavolta rilancia accuse pesanti: “Asia mi ha iniziato alla tossicodipendenza“, dice. Scatta poi lo scontro con Signoretti, che lo replica: “I soldi te li sei sniffati”.

Durante la puntata il cantante ha fatto pace con la ex Jessica Mazzoli e riabbracciato la figlioletta Lara, che non ha visto per anni. Parlando di Asia, però, si lascia andare ad accuse contro di lei: “Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza, non solo a me, penso a un’intera squadra di calcio. Mi ha illuso per nove anni, ha sempre detto che ero il suo punto di riferimento e io le credevo, invece erano tutte bugie”.

Alle parole di Morgan ha replicato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che non si è lasciato intimorire: “Non è che arriva uno e ti sfratta perché non hai fatto niente. Mi chiedo se Morgan da cantante maledetto, da bello e dannato adesso non stia facendo l’operazione Santo subito, cercando di far pena al pubblico per conquistarsi le simpatie”.

E Signoretti prosegue: “Tu ora stai male che ti sfrattano ma le tue compagne sono state male quando non hai pagato gli alimenti alle tue figlie e sono state male per anni. Non è che ti tolgono la casa perché non hai fatto niente! La tua situazione è molto diversa da quella di tanti padri separati che fanno i sacrifici ma non si sottraggono alle proprie responsabilità e contribuiscono a far crescere i proprio figli. A me la casa non vengono a toglierla perché non ho fatto niente”.

La replica di Morgan, però, è infelice: “A te i figli invece non vengono”. La D’Urso si è subito dissociata dalle parole di Morgan su Asia e dalla risposta a Signoretti, e il cantante ha chiesto scusa. Ma il direttore di Nuovo lo asfalta: “Questa è una battuta veramente infelice alla quale ripenserai quando sarai sotto un ponte la prossima settimana. Non fai pena a nessuno. I 200 mila euro della casa te li sei sniffati”. (Fonte Live Non è la D’Urso)