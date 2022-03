Lola Ponce chi è, età, altezza, dove è nata, marito, figli, vita privata, Sanremo, carriera e biografia

Chi è Lola Ponce: età, altezza, dove è nata, marito, figli, vita privata, Sanremo, carriera e biografia della cantante argentina questa sera, 16 marzo, ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti – Il Ritorno, in onda su Rai1.

Aggiornamento ore 19:22.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Lola Ponce

Lola Ponce, all’anagrafe Paola Fabiana Ponce, è nata il 25 giugno 1982 (età 39 anni) a Capitán Bermúdez, in Argentina. E’ alta 167 cm. Partecipa sin da piccola a importanti festival musicali in Sud America, e comincia a recitare in serie televisive argentine. Nel 2011 incide il suo primo album, Inalcanzable, e nel 2012 viene scelta da Riccardo Cocciante per la versione italiana del musical Notre Dame de Paris: Lola ottiene la parte di Esmeralda, e si trasferisce in Italia.

La carriera

Qui partecipa al Festival di Sanremo nel 2005 come ospite (portando il brano Sleep) e nel 2008 come concorrente, in coppia con Giò Di Tonno: la loro “Colpo di fulmine” si classifica al primo posto. Tra il 2001 e il 2011 pubblica quattro album, nel 2009 debutta al cinema in Polvere di Massimiliano D’Epiro e Danilo Proietti, recita nella serie tv Butta la luna e conduce il Mai dire Grande Fratello Show insieme al Mago Forest. Nel 2016 torna a teatro nei panni di Esmeralda.

Marito e figli, la vita privata di Lola Ponce

E’ sposata con l’attore messicano Aarón Díaz Spencer. I due, dopo 4 anni di fidanzamento, sono convolati a nozze nel 2015 a Marrakesh in Marocco. La coppia ha due figlie, Erin e Regina, otto e sette anni. La famiglia, dopo un interludio domiciliare a Miami, si è trasferita in un grande ranch in Messico.