Lorenzo Cremonesi chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del giornalista. Lorenzo è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Lorenzo Cremonesi

Il giornalista è nato a Milano nel 1957 (quindi la sua età è 65 anni). Non abbiamo alcuna informazione sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che è un giornalista e uno scritto. E ovviamente anche un personaggio televisivo perché ha partecipato a numerosi programmi tv di attualità.

La moglie e i figli, la vita privata di Lorenzo Cremonesi

Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata perché è molto riservato. Quindi non sappiamo dire nulla sulla moglie o sui figli. Non è mai al centro del gossip.

La carriera di Lorenzo Cremonesi

Come si legge su letteraltura.it, è un giornalista e segue, da oltre 25 anni, le vicende mediorientali. È stato prima collaboratore (dal 1984) e poi corrispondente (dal 1988 fino al 2001) da Gerusalemme per il Corriere della Sera.

È del 1985 il suo libro Le origini del sionismo e la nascita del kibbutz (Giuntina). È del 2008 il suo nuovo libro sui grandi inviati del Corriere della Sera, dalla nascita del giornale alla fine degli anni Trenta (Rizzoli).