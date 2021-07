Lorenzo Riccardi chi è, età, dove e quando è nato, Claudia Dionigi, vita privata, Uomini e Donne, Instagram. Questa sera 14 luglio va in onda su Canale 5 Speciale Uomini e Donne-La scelta. Le puntate previste per la scelta di Uomini e Donne in prima serata sono quattro, quelle andate in onda nel 2019. Il protagonista della puntata odierna è Lorenzo Riccardi e la sua scelta tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Lorenzo Riccardi

Lorenzo Riccardi è nato a Milano il 13 aprile del 1996. Ha 25 anni. E’ alto 185 cm. Prima delle sue apparizioni nel programma Uomini e Donne, Riccardi lavora nell’officina automobilistica di proprietà della sua famiglia. Poco incline allo studio, si diploma per poi iniziare subito a lavorare.

La fidanzata Claudia Dionigi, Instagram e vita privata di Lorenzo Riccardi

Nel 2019, a Uomini e Donne, Riccardi deve decidere chi tra Claudia e Giulia sarà la sua compagna di vita. La sua scelta va su Claudia Dionigi e la ragazza accetta. I due sono ufficialmente fidanzati e vivono a Roma. Riccardi è molto seguito sui social, in particolare il suo profilo Instagram conta più di un milione di followers: lorenzo.riccardi17.

Uomini e Donne e la carriera di Lorenzo Riccardi

Riccardi è stato diverse volte a Uomini e Donne. Una prima volta per corteggiare Ludovica Valli ed è stato eliminato poco dopo, poi per Sara Affi Fella, la quale lo porta vicino alla scelta e poi si rivela essere in realtà fidanzata fuori dal programma. Successivamente Riccardi siede sul trono di Uomini e Donne insieme agli altri tronisti come Ivan Gonzalez, Andrea Cerioli, Teresa Langella e Andrea Zelletta.

Ha aperto una sua linea di abbigliamento dal nome Cobra. Nel 2020 è opinionista di Uomini e Donne, ma l’anno successivo non torna dedicandosi maggiormente alla sua attività imprenditoriale.