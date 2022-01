Luca Argentero chi è, età, dove e quando è nato, altezza, moglie, figlia, vita privata, carriera e biografia

Chi è Luca Argentero: età, dove e quando è nato, altezza, moglie, figlia, vita privata, carriera e biografia dell’attore questa sera ospite a I Soliti Ignoti, il programma di Rai1 condotto da Amadeus.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Luca Argentero

Luca Argentero è nato il 12 aprile del 1978 (età 43 anni) a Moncalieri in provincia di Torino, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ alto 185 cm. Dopo gli studi superiori, compiuti al “Collegio san Giuseppe”, lavora come barman in una discoteca, continuando negli studi e laureandosi, nel 2004, in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino. La notorietà arriva nel 2003 quando partecipa al Grande Fratello dove arriva terzo. Al casting del reality era stato proposto dalla cugina Alessia Ventura, ai tempi Letterina nel programma Passaparola di Gerry Scotti.

La carriera

Debutta come attore nel 2005 nella fiction Carabinieri e poi nel film A casa Nostra di Francesca Comencini. Al cinema ha avuto ruoli sempre di maggior rilievo. Nel 2008 è protagonista dei film Solo un padre, regia di Luca Lucini. Nel 2009 ritorna nelle sale con il film Diverso da chi?, per la regia di Umberto Carteni, in cui torna a interpretare il ruolo di un omosessuale, Piero, conteso in un triangolo amoroso, interpretazione che gli vale la sua prima candidatura al David di Donatello come miglior attore protagonista.

Nello stesso anno escono Il grande sogno, film che parla del ’68, diretto da Michele Placido, dove interpreta un leader del movimento studentesco. Selebre è la sua interpretazione in Saturno Contro, di Ferzan Ozpetek, dove ha ricevuto la candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista. Attualmente è protagonista nella serie televisiva Doc – Nelle tue mani su Rai 1.

Moglie, figlia e vita privata di Luca Argentero

Nel luglio del 2004 si è fidanzato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania; dopo 5 anni di fidanzamento, si sposano nel 2009. La coppia si è poi separata nel 2016. Nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi conosce la sua attuale compagna, l’attrice Cristina Marino. Il 10 dicembre 2019 annunciano tramite social di essere in attesa della loro prima figlia, nata nel 2020 e chiamata Nina Speranza. Il 5 giugno 2021 i due attori si sono sposati a Città della Pieve, dove risiedono da tempo. Il matrimonio della coppia è avvenuto in gran segreto. La cerimonia è stata blindatissima, con poche persone al seguito e celebrata dal sindaco Fausto Risini.