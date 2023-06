Luigi Berlusconi, chi è il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi

Luigi Berlusconi è il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi, nato dal matrimonio dell’ex premier con Veronica Lario. Luigi, estremamente riservato, lavora nel mondo della finanza. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del figlio di Silvio Berlusconi.

Dove e quando è nato, età, biografia di Luigi Berlusconi

Luigi Berlusconi è nato il 27 settembre del 1988 a Arlesheim, in Svizzera. Ha 34 anni. E’ il figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi e della seconda moglie Veronica Lario. Luigi è l’ultimo di cinque fratelli. Dopo il diploma presso il Collegio Villoresi di Monza, si laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano nel 2011. Si trasferisce poi a Londra per approfondire gli studi di finanza alla londinese JP Morgan.

Moglie, figli e vita privata

Estremamente riservato in pubblico, Luigi sembra preferire lavorare lontano dai flash dei fotografi e dal mondo del gossip. Luigi è stato fidanzato per molto tempo con Federica Fumagalli, divenuta poi sua moglie nel 2020. La coppia ha due figli: Emanuele Silvio, nato nel 2021, e Tommaso Fabio, nato nel 2022. Luigi non ha account social ufficiali.

La carriera di Luigi Berlusconi

Luigi, rientrato in Italia, inizia fin da subito la propria carriera nel mondo della finanza. A soli 19 anni entra a far parte del consiglio di amministrazione di Mediolanum. Nel 2012 è diventato consigliere di amministrazione di Fininvest. Appassionato del mondo delle start-up, fonda la Opsis Onlus, società di beneficienza che opera in Lombardia.