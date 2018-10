ROMA – Visita a sorpresa per Lory Del Santo nella casa del Grande Fratello Vip. La soubrette veronese ha infatti ricevuto una sorpresa speciale dalla regia: l’arrivo del compagno, Marco Cucolo.

La produzione del reality ha voluto in questo modo regalare un momento di gioia alla Del Santo, reduce dal brutto lutto che l’ha colpita quest’estate, con il suicidio del figlio Loren, 19 anni.

Proprio pochi giorni fa Lory Del Santo si era commossa dopo l’arrivo a sorpresa dei figli di Walter Nudo. Entrata nel confessionale, in lacrime aveva detto: “È bello sapere che fuori c’è qualcuno che ti vuole bene. Non si sa dove, ma so che c’è”.

Così la produzione del Grande Fratello ha pensato di fare anche a lei una sorpresa simile, portando nella casa Cucolo. “Ti ho visto – ha detto lui a Lory nella casa – mi stai piacendo molto. Il fatto che tu ti stia rimettendo in gioco per me è una grande vittoria. Mi auguro tu possa far risplendere la tua luce. Perché io ne ho bisogno”.

La soubrette ha poi spiegato a tutti gli altri inquilini che Marco le è stato vicino sempre, “io non so come abbia fatto a sopportarmi in questi mesi. Lui ha aspettato che io resuscitassi”. Prima di andare via, il fidanzato della Del Santo ha voluto i ringraziare i concorrenti “per aver trattato questa cosa con delicatezza”.

Proprio quando la porta si è chiusa dietro a Marco, Giulia Salemi si è lasciata scappare un commento: “Comunque complimenti Lory, proprio bene il tuo fidanzato”.