Maria Teresa Ruta: “Amedeo Goria è da querela, Guenda non è bipolare” (foto Ansa)

Maria Teresa Ruta è furiosa con Amedeo Goria perché l’ex marito ha definito loro figlia Guenda ‘bipolare’.

Volano stracci tra Maria Teresa Ruta e l’ex marito Amedeo Goria dopo che il giornalista della Rai ha definito loro figlia Guenda “bipolare”.

Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha riportato le seguenti dichiarazioni di Goria:

“Io sono il suo capro espiatorio. Guenda con me è bellicosa e bipolare come, del resto, lo è con tutti gli altri uomini che frequenta”.

Subito dopo averle ascoltate, la Ruta è sbottata in diretta tv:

“È da querela, Guenda non è bipolare! Poi non permetto ad una persona che non sa nemmeno se sua figlia ha avuto il morbillo di parlare di una condizione fisica e o mentale – è sbottata Maria Teresa Ruta -.

Non c’è mai stato, e non lo dico io ma lui, io lo ringrazio per avermi fatto fare ma lui si è deresponsabilizzato.

Perché lui non ha fatto niente! E se ogni tanto fa dei capriccetti è perché vuole attenzioni da te, è perché da piccola non gliele hai date ed è giusto che le pretenda.

Scusa Amedeo sei anche giornalista ma come cavolo ti viene in mente di scrivere queste cose!

Abbiamo voluto una figlia fantastica dobbiamo anche amare il lato impegnativo, perché con i figli bisogna impegnarsi!” (fonti Il Grande Fratello Vip e Il Fatto Quotidiano).