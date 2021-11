Massimo Wertmuller chi è: moglie, figli, vita privata, età, vero nome, peso e altezza dell’attore e doppiatore

Chi è Massimo Wertmuller: moglie, figli, vita privata, età, peso e altezza dell’attore e doppiatore italiano. Massimo è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno (dalle ore 14:00 su Rai 1. Alla conduzione, Serena Bortone).

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Massimo Wertmuller

Massimo Wertmüller, all’anagrafe Massimo Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, è un attore e doppiatore italiano. Data di nascita: 13 agosto 1956 (età 65 anni), Roma. E’ alto 173 cm per un peso forma di 70 kg.

La moglie Anna Ferruzzo, i figli, la vita privata di Massimo Wertmuller

Diciamo subito che non abbiamo molte informazioni sulla vita privata dell’attore perché è molto riservato. Infatti, Wertmuller non è praticamente mai al centro del gossip nonostante la sua popolarità sia come attore che come doppiatore. Nel 2018 si è sposato con l’attrice Anna Ferruzzo. Non dovrebbe avere figli.

La carriera di Massimo Wertmuller, le sue ultime fatiche professionali

La carriera dell’attore è lunghissima ma riportiamo di seguito le sue ultime fatiche professionali.