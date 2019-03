ROMA – Che tra Gilberto e Gloria di Masterchef 8 non scorra sempre simpatia è noto, ma l’ultimo gesto di lui durante la semifinale lascia dubbiosi gli spettatori. Gilberto era impegnato nella sfida contro Valeria, un pressure test in cui dovevano confrontarsi sulla ricetta preparata da Gloria e accedere alla finale. Quando lui le ha chiesto suggerimenti, lei si è rifiutata di aiutarlo e così ha risposto con un decisamente poco elegante dito medio.

L’episodio inizia con la descrizione del piatto eseguito da Gloria, una descrizione sicuramente dettagliata quando poco chiara e complicata. Valeria e Gilberto per conquistare un posto da finalisti si sono battuti sul pressure test, ma la spiegazione di Gloria non è stata di certo esaustiva e così il concorrente, ribattezzato sul web “Baffo malvagio”, chiede aiuto all’ideatrice della ricetta che siede sana e salva (ormai finalista) in balconata.

Per tutta risposta però Gloria si rifiuta di aiutarlo e così Gilberto risponde con un lampante dito medio, che non viene visto, pare, dai giudici ma che viene ben visto dagli spettatori a casa. Un gesto di maleducazione, seppur in un contesto di pressione, che ha generato antipatia sui social network, tanto che gli utenti in massa ne chiedono l’espulsione dal programma. Voci inascoltate e così Gilberto, che vince la prova, si attesa come secondo finalista di Masterchef 8. (Masterchef)