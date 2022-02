Matteo Romano chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Instagram, Sanremo, dove vive, biografia e carriera. Il cantante Matteo Romano è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Virale. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nato, età, biografia di Matteo Romano

Matteo Romano è nato a Cuneo il 20 marzo del 2002. Ha 19 anni. Studia chitarra e percussioni, poi, a partire dalle scuole medie, intensifica la passione per il canto, iscrivendosi a un istituto privato. Per due edizioni consecutive si aggiudica il concorso locale Next Talent.

Fidanzata, Instagram, dove vive, curiosità, vita privata di Matteo Romano

Non si hanno informazioni riguardo la vita sentimentale del cantante, se abbia una fidanzata o meno. E’ molto seguito sui social, soprattutto su Tik Tok. Profilo Instagram: romanomatteo. Romano vive a Cuneo.

Il cantante ha due gemelli: Jacopo e Simone. Ha aperto diverse date del tour di Emma Marrone. Ha ereditato la passione per la musica dai genitori: il padre lo ha direzionato verso il cantautorato italiano, mentre la madre preferiva fargli ascoltare i Red Hot Chili Peppers.

La carriera di Metteo Romano

La carriera musicale di Romano inizia nel 2020 quando pubblica in anteprima quello che diventerà il suo singolo di debutto, Concedimi, sulla piattaforma social TikTok. Il video è diventato virale in Italia, raggiungendo oltre 3 milioni di like. Il singolo è stato successivamente pubblicato su tutte le piattaforme. Nel 2021 ottiene un contratto discografico con l’etichetta Universal Music Italia e pubblica il singolo Casa di specchi. Nello stesso anno partecipa a Sanremo Giovani con il brano Testa e croce, classificandosi terzo. Nel 2022 è tra i concorrenti del Festival di Sanremo con il brano Virale.