Mattia Montenesi di Italia’s got Talent non ce l’ha fatta. Una malattia incurabile se l’è portato via a soli 15 anni: non ce l’ha fatta Mattia Montenesi, il giovanissimo ballerino e break-dancer che nel 2015 si fece ammirare a “Italia’s got talent“.

E’ morto a Trieste, la sua città. “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew di Italia’s Got Talent“.

Questo il messaggio di cordoglio sui profili social del programma. Mattia aveva partecipato alla competizione artistica in tv nel 2015, con i suoi partner degli Straduri Killa. Mattia, detto Scatto, era gravemente peggiorato nell’ultimo periodo. Senza tuttavia perdere un grammo di fiducia e speranza nella vita, credeva incrollabilmente di farcela.

Straziante il messaggio della madre. “Era convinto di farcela – ha spiegato la mamma -, non ha lasciato un messaggio o un pensiero particolare. Lui era così, positivo e sorridente di natura…”.