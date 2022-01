Maurizio Mattioli chi è: moglie Barbara Divita, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Maurizio Mattioli: moglie Barbara Divita, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Mattioli sarà l’ospite della puntata odierna dei Soliti Ignoti. Dalle 20:30 (circa) su Rai 1. Alla conduzione, Amadeus.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Maurizio Mattioli

Maurizio Mattioli è un attore, doppiatore e comico italiano. L’attore è nato il 3 giugno 1950 (età 71 anni) a Gorga. Mattioli è alto 182 cm per un peso forma di 90 kg.

La moglie e i figli, la vita privata di Maurizio Mattioli

Il 16 ottobre 2014 venne a mancare sua moglie Barbara Divita, rimasta paralizzata per un incidente stradale avvenuto sette anni prima. La coppia era sposata dal 1977 e non aveva avuto figli. Non sappiamo altro sulla sua vita privata perché l’attore è molto riservato e non è mai al centro delle notizie di gossip.

La carriera di Maurizio Mattioli

La sua carriera cinematografica inizia presto, con alcune interpretazioni minori già negli anni settanta, arrivando complessivamente a circa 90 film interpretati per il grande schermo. Come spiega Wikipedia, interpreta spesso la figura del romano di periferia, rozzo e cialtrone.

In anni più recenti ha dato vita a personaggi di cafone arricchito, come nel film Un’estate ai Caraibi in cui interpreta un faccendiere che sfrutta il suo segretario. Dopo aver recitato a teatro in Un paio d’ali nel 1997 e in Rugantino nel 1998, ha interpretato il ruolo di Alberto Dominici nelle quattro stagioni della fiction Un ciclone in famiglia, e quello di Augusto Cesaroni, nella prima, quinta e sesta serie de I Cesaroni.

Tra le sue altre interpretazioni, quella di Nino Diamanti in Anni ’60. In televisione ha dato vita a diverse parodie, tra le quali quella di Bill Clinton e di vari altri personaggi negli spettacoli del Bagaglino, della cui compagnia ha fatto parte per molti anni.

Ha doppiato numerosi personaggi in cartoni animati e film di animazione, tra cui Z la formica e La gang del bosco, e dal 2007 presta la voce al personaggio di Dog Chapman, nella serie Dog the Bounty Hunter, trasmessa in Italia sul canale Gxt della piattaforma Sky. Dal 1998 per le successive tre edizioni messe in scena fa parte del cast teatrale di Rugantino. Come conclude Wikipedia, nel luglio 2014 ha ricevuto il riconoscimento speciale Leggio d’oro Alberto Sordi.