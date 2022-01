Chi è Giampiero Ingrassia: dove e quando è nato, età, moglie, figlia, vita privata, Ciccio Ingrassia, carriera e biografia dell’attore ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro Giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nato, papà, carriera e biografia di Giampiero Ingrassia

Giampiero Ingrassia è nato a Roma il 18 novembre 1961 (età 60 anni). E’ figlio del celebre attore Ciccio Ingrassia. Nel 1983 ha mosso i primi passi nel Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti, e il teatro è la sua prima dimensione. Ha lavorato con tante star italiane e internazionali, condividendo parte del suo percorso artistico con nomi come Anthony Hopkins, Sergio Fantoni, Mattia Sbragia, Daniele Formica, Saverio Marconi, Marina Massironi, Nicola Piovani.

Il pubblico lo ha visto nel telefilm Classe di ferro, in tv con varie fiction e nei panni di conduttore a Tira & Molla (di cui cantava anche la sigla prima con Luisa Corna e poi con Elisabetta Pellini).

Moglie, figlia e vita privata di Giampiero Ingrassia

Dal 1999 al 2013 è stato sposato con Barbara Cosentino. Un infarto a soli 48 anni ha ucciso la moglie, odontoiatra, mentre era in vacanza a Roccaraso. “Barbara è morta nel 2013 all’improvviso per un infarto – racconta -. Io stavo a Napoli per Frankenstein Junior, lei stava con mia figlia in settimana bianca e purtroppo è successo quello che è successo”. La figlia Rebecca allora aveva solo 10 anni.

“Non le ho detto subito che la mamma non c’era più, perché era notte e quando è notte tutto fa più paura – ha raccontato Ingrassia -. Quando gliel’ho detto, la mattina dopo, è stato un momento che non dimenticherò mai. Da allora ho fatto il mammo, ma la figura femminile non si può sostituire. Non sapevo cucinare, ho imparato. Mi sono occupato degli abiti, di tutto, io e lei da soli: ci ha fortificato tantissimo. A mia figlia dissi che la vita ‘sarà diversa ma mai brutta’ e spero di aver mantenuto quella promessa…”.

Dopo la morte della moglie, Giampiero Ingrassia ha cresciuto la loro Rebecca da solo e più tardi si è legato a una nuova compagna, Veronica. Di lei ha parlato brevemente a Vieni da me tempo fa, confessando alla conduttrice Caterina Balivo di guardare al futuro con lei.