Melissa Satta chi è, età, altezza, dove è nata, fidanzato, figlio, vita privata, carriera e biografia

Chi è Melissa Satta: età, altezza, dove è nata, fidanzato, figlio, vita privata, carriera e biografia della showgirl e modella ospite oggi, sabato 28 gennaio, di Silvia Toffanin a Verissimo.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Melissa Satta

E’ nata il 7 febbraio 1986 (età 35 anni) a Boston, negli Usa. E’ alta 176 cm. Il padre è un architetto e un personaggio importante della politica della Sardegna (dal 1986 al 2003 è stato responsabile della programmazione urbanistica dell’area della Costa Smeralda). Dopo aver trascorso gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza tra Stati Uniti e Sardegna, nel 2004 Melissa, ottenuto il diploma di maturità al liceo classico, si trasferisce e va a vivere a Milano.

La ragazza frequenta l’università dello Iulm, iscrivendosi presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo al corso di laurea di relazioni pubbliche. Nel frattempo, Melissa ha già iniziato una carriera importante nel mondo della moda: a 16 anni lavora per Venus Dea, un’agenzia cagliaritana, mentre nel 2003 prende parte a “Miss Muretto“, concorso di bellezza che si svolge in Liguria che la vede classificarsi al secondo posto e le assegna il titolo di Miss Extrema. Nel 2004 sale sulla passerella della Milano Fashion Week, grazie alla quale si fa notare e viene selezionata come protagonista della pubblicità del marchio Cotonella.

La carriera

Il suo debutto in televisione arriva nel 2005, nel programma di Teo Mammucari “Mio fratello è pakistano“. Nello stesso periodo prende il posto della brasiliana Adriana Lima per uno spot della compagnia telefonica Tim, e inoltre diventa la testimonial del marchio Sweet Years. La fama arriva quando, nel 2005, diventa una delle veline di “Striscia la notizia”, insieme con la brasiliana Thais Souza Wiggers (ruolo che manterrà fino al 2008).

Torna ad affiancare Teo Mammucari, questa volta alla guida di “Primo e ultimo”, game show in onda su Italia 1. Nel settembre del 2009 diventa il volto femminile di “Controcampo“, trasmissione della domenica calcistica di Rete 4 presentata da Alberto Brandi. L’anno seguente, appare sul piccolo schermo in “Lasciami cantare”, talent show per vip presentato su Raiuno da Carlo Conti, e poi come unica conduttrice di “Insideout (tutti pazzi per la scienza)”, programma scientifico proposto da Raidue.

Entrata, a dicembre del 2011, nel cast di “Kalispera!”, lo show di Alfonso Signorini su Canale 5, insieme con Pamela Prati ed Elena Santarelli, alterna la propria esperienza televisiva a quella di testimonial, pubblicizzando, tra l’altro, i marchi Dondup, Nike e Nicole Spose. Nel 2012, prende parte alla sit-com “Amici a letto”, che la vede protagonista insieme con Omar Fantini su Comedy Central, e poi come concorrente a “Punto su di te!”, talent presentato da Claudio Lippi e Elisa Isoardi su Raiuno. Alla fine del mese di agosto 2021 viene annunciata come nuovo volto di Sky Sport in qualità di ospite di Sky Calcio Club.

Fidanzati, marito e figlio: la vita privata di Melissa Satta

E’ finita diverse volte sulle copertine dei magazine di gossip per via delle sue relazioni. Da quella con l’ex tronista Daniele Interrante a quella, durata 5 anni, con Bobo Vieri. Nel 2011 però conosce Kevin-Prince Boateng, calciatore tedesco-ghanese che sposa il 25 giugno del 2016.

Il 15 aprile 2014 diventa mamma di Maddox Prince Boateng, nato a Dusseldorf in Germania. All’inizio del 2019, dopo sette anni, si separa dal compagno Kevin Prince Boateng. Tornano insieme nel mese di luglio 2019 ma dopo un nuovo periodo di separazione, la coppia interrompe definitivamente la propria relazione nel dicembre 2020. Nell’estate del 2021 il suo nuovo compagno è Mattia Rivetti, imprenditore di un anno più giovane.