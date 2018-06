MILANO – Serata commossa per l’ultima puntata di Vuoi scommettere?, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] il programma della prima serata di Canale Cinque condotto da Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti.

Come aveva fatto anche nella prima puntata, Michelle ha rivolto un saluto sentito a Fabrizio Frizzi, il conduttore Rai morto improvvisamente lo scorso marzo che negli anni Novanta aveva portato al successo proprio il suo Scommettiamo che.

“Questo momento – ha detto la conduttrice di Canale 5 – ce lo dobbiamo prendere. Ha vegliato su di noi. E’ lui che, un bel po’ di anni fa, ha portato questo programma e lo ha fatto diventare grande in Italia. Quindi, gli mandiamo un grande bacio. Fabrizio ti vogliamo bene. Ciao Fabri”.

Già nella prima puntata Michelle aveva rivolto un pensiero all’amato collega: “Non riesco ad andare avanti prima di aver salutato un amico, una persona che è venuta a mancare che ha fatto Scommettiamo che… Avevo bisogno di salutarlo e chiedere anche la sua benedizione. Gli voglio dare un bacio”.

Ma nell’ultima puntata la commozione ha travolto Michelle anche per un video “rubato” di lei e Aurora: un filmato con momenti di tenerezza tra madre e figlia. Quindi si è rivolta proprio ad Aurora, inviata del programma: “Sei stata non brava, bravissima, spontanea. Non lo dico io, lo dice il pubblico. Hai portato a casa questa scommessa per te”. E salutando, l’annuncio: “Ciao, alla prossima edizione”.