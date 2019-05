Miriana Trevisan: “Ho detto no al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi”

ROMA – Intervistata da “Radio Cusano”, Miriana Trevisan dice di essere stata messa un po’ da parte dopo essersi esposta sul #MeToo.

“Dopo la mia esposizione in merito al MeToo – racconta l’ex ragazza di “Non è la Rai” – sono stata un po’ messa da parte , mi sono sentita isolata a volte: c’è stata una reazione di paura, quando tocchi certi segreti o dici qualcosa che non è prestabilito, può far paura. Non mi sono mai sentita totalmente da sola ma giusto un po’ isolata anche se poi mi sono detta di aver fatto bene ad aver detto la verità perché dire la verità è liberatorio. Dopo questa vicenda ho imparato a raccontare i segreti soltanto a persone disposte a custodirli e a proteggerli. Ho avuto ripercussioni gravi oltre la tanta rabbia e i dolori ma mi sto difendendo, anche dalla cause in corso”.

Il no ai reality.

“Sono stata contattata sia per fare il GF Vip sia per l’Isola dei Famosi – racconta la Trevisan – e ho detto no ad entrambi. Quando mi proposero l’Isola avevo mio figlio di 3 mesi e non volevo lasciarlo per così tanto tempo, il Grande Fratello è cambiato negli anni, ormai verte troppo sul gossip e di questi tempi le troppe chiacchiere, il volersi immergere nel dolori altrui mi da fastidio!.Se una cosa non ti piace bisogna avere il coraggio di dire di no nonostante i buoni cachet, la fama… La gente mi chiede perché non mi si vede più in tv, in realtà questa è solo una mia determinazione verso alcune scelte. Parteciperei volentieri a un reality che mi possa insegnare qualcosa, un reality dal quale poter uscire arricchita: MasterChef Vip per scoprire cose nuove in cucina e Ballando con le Stelle perché nasco come ballerina, anche se ora sono un po’ arrugginita”. Fonte: Radio Cusano.