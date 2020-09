E’ da vent’anni anni che Monica Vitti è lontana dalle scene del teatro e della tv a causa di una malattia degenerativa. Vive a Roma col marito, Roberto Russo.

Maria Luisa Ceciarelli, suo vero nome, è stata protagonista dell’episodio speciale di Techetecheté dedicata ci cosiddetti “Numeri Uno”.

Da ormai circa vent’anni si è completamente ritirata dalle scene e non si fa più vedere in pubblico.

E’ infatti affetta da una rara malattia degenerativa, molto simile all’Alzheimer. L’ultima sua apparizione risale al 2002, alla prima teatrale italiana di Notre-Dame de Paris.

Con lei, nella loro casa romana, c’è il marito, il fotografo e regista Roberto Russo.

La coppia è legata sentimentalmente da tantissimi anni: 27 anni di fidanzamento e poi la decisione di sposarsi.

Il 28 settembre del 2000, la coppia ha celebrato il loro matrimonio con una cerimonia in Campidoglio.

A parlare delle reali condizioni di salute di Monica Vitti e della malattia, ci aveva pensato proprio il marito con una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni di Cinecittànews.

“Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Si tratta di una vera e propria fake news.

Desidero pertanto smentire questa voce, che sta circolando con insistenza e che ha rotto, seppur per poco, quella riservatezza da me tenuta in questi anni.

Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante”. (fonte inews24.it)