Sandro Piccinini approda a Sky. La storica voce delle telecronache Mediaset sarà ospite fisso del Club, la trasmissione della domenica sera condotta da Fabio Caressa.

Nuova avventura professionale per Sandro Piccinini che, tra pochi giorni, sarà opinionista del Club, la trasmissione di Sky Sport condotta da Fabio Caressa.

Piccinini aveva lasciato Mediaset nel 2018, dopo oltre 30 anni di onorata carriera.

La carriera sembrava essersi conclusa definitivamente con la finalissima della Coppa del Mondo vinta dalla Francia sulla Croazia.

Ma ecco la nuova avventura a Sky, dove ritrova il collega Fabio Caressa, cresciuto al suo fianco ai tempi delle Tv locali romane, che lo ospiterà come opinionista Sky Calcio Club, programma della domenica sera dedicato alla Serie A.

L’amico e collega Maurizio Pistocchi aveva già svelato il ritorno di Piccinini.

“Domani grande notizia per gli appassionati di calcio, he is back” il tweet di poche ore fa.

Lo stesso Piccinini si è limitato a pubblicare un “200” accompagnato da emoticon di bombe come a significare una grande notizia.

Anna Billò al posto di Ilaria D’Amico

Sarà Anna Billò a condurre la trasmissione dedicata alla Champions League su Sky, affiancata in studio da Alessandro Costacurta.

Ilaria D’Amico infatti aveva annunciato il suo addio al calcio alcune settimane fa, lasciando di fatto libero un posto che da anni occupava in varie collocazioni.

“A raccontare il sogno europeo della Champions League, con quattro italiane ai nastri di partenza (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta), ci sarà Anna Billò.

Accanto a lei in studio ci sarà Alessandro Costacurta, che si alza dal tavolo dei commentatori con un ruolo più vicino alla conduttrice, oltre al team confermato composto da Paolo Condò, Fabio Capello, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero” ha comunicato Sky.

In sostituzione di Anna Billò alla conduzione del programma sull’Europa League arriva invece un’altra novità, Leo Di Bello. (fonte CALCIO E FINANZA)