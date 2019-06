MONZA – In tanti erano radunati al civico 8 di via Adamello a Monza. Hanno risposto all’appello di Morgan che per evitare lo sfratto ha chiesto ad amici e colleghi di organizzare un flash mob. L’appuntamento era per questa mattina, 14 giugno. C’erano curiosi, amici, giornalisti, anche Andy dei Bluvertigo e la ex Jessica Mazzoli, con la piccola Lara avuta dal cantante. Ma alla fine l’esecuzione del pignoramento è stata rinviata.

Motivo? Secondo quanto riporta Fanpage a fermare l’ufficiale giudiziario sarebbe stato l’arrivo sul posto di un medico. Morgan avrebbe chiesto di essere visitato perché colto da un malore. Questa mattina all’alba l’artista ha anche affisso dei cartelli dinanzi alla porta di casa, recanti gli articoli della Costituzione che sanciscono la tutela del paesaggio e del patrimonio storico. “Questa casa è un museo”, ha scritto di suo pugno.

Sempre secondo Fanpage sul posto sarebbe poi giunto anche un uomo, residente in zona, che avrebbe offerto a Morgan due appartamenti dove poter alloggiare in attesa di trovare altra soluzione. Ma l’offerta è stata gentilmente declinata dall’artista. (Fonte: Fanpage)