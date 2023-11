E’ morto Franco Zuccalà, il giornalista aveva 83 anni: fu inviato per La Domenica Sportiva e 90 minuto

E’ morto all’età di 83 anni Franco Zuccalà, volto del giornalismo sportivio della Rai e scrittore. Ne dà notizia il presidente dell’Ussi Sicilia Gaetano Rizzo: “Scompare un amico, ancora prima che un maestro”, dice rivolgendo le condoglianze alla famiglia e annunciando un ricordo di Zappalà in occasione della prossima riunione del consiglio regionale dell’Ussi.

Chi era Franco Zuccalà

Nato il 22 settembre 1940, ha lavorato in giornali, in radio e in televisione. Prima a Telestar e Antenna Sicilia con Pippo Baudo, poi a Odeon. Ma raggiunse la notorietà con la Rai con i servizi da inviato per La Domenica Sportiva, 90 Minuto, Il Processo del Lunedì e il Tg1. Aveva lavorato anche nella redazione romana della Gazzetta dello Sport, oltre a Il Giornale e Tuttosport, dal 2000 era editorialista dell’agenzia giornalistica Italpress.

Nella sua carriera non c’è stato spazio solo per lo sport: ha intervistato personaggi come Nelson Mandela, Henry Kissinger (scomparso proprio oggi), Gianni Agnelli, Sophia Loren oltre ai più grandi campioni del calcio, da Pelè a Diego Armando Maradona, da Johan Cruijff a Franz Beckenbauer.

I riconoscimenti

Nel 2014 l’allora capitano della Nazionale Buffon e l’ex c.t. Cesare Prandelli gli avevano consegnato la maglia della Nazionale numero 50 per il suo mezzo secolo al seguito degli azzurri. A Zuccalà gli è stata anche attribuita la Guirlande d’honneur della Federation Internationale Cinema Television Sportifs per la sua lunga carriera e una laurea Honoris Causa in Telecommunication Science presso la Columbia University di New York.