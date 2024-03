Nina Senicar è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30. Conosciuta non solo per la sua straordinaria carriera nel mondo della moda e dello spettacolo, ma anche per il suo incantevole sorriso e il suo magnetismo sul grande schermo, Nina ha conquistato il pubblico in tutto il mondo. Scopriamo qualcosa in più su Nina: dalla sua biografia, alla sua carriera, alla sua vita privata, incluso il suo matrimonio con l’affascinante attore Jay Ellis e la gioia della loro famiglia con la nascita della loro adorabile figlia Nora Grace.

Chi è Nina Senicar: età e breve biografia

Nina Senicar, nata l’11 novembre 1985 sotto il segno dello Scorpione, ha 38 anni. La Senicar è nata e ha trascorso i suoi primi anni nella città di Novi Sad, situata a nord della Serbia. Cresciuta con amore dai suoi genitori Goran e Slavica, Nina ha mostrato fin da giovane un talento straordinario e una determinazione incrollabile. Dopo aver completato gli studi in Management della cultura, dell’arte e dello spettacolo presso l’Università Bicocca di Milano, ha conseguito un dottorato in Economia all’Università Bocconi, consolidando così la sua formazione accademica.

Carriera

Nel corso degli anni è stata modella e testimonial per Tiscali, Miss Sixty e Intimo Roberta, Beachwear (una marca di abbigliamento mare creata da lei), NGM e Paul Mitchell Italia. Ha iniziato a emergere nel mondo dello spettacolo italiano nel 2006, quando è stata scelta come valletta per il programma televisivo “Stile Libero Max”. Successivamente, ha conquistato il pubblico italiano come velina nel programma “Distraction”, condotto da Teo Mammucari. La sua bellezza e il suo carisma hanno continuato a brillare, portandola a partecipare a importanti programmi televisivi come “L’Isola dei Famosi” e “Mettiamoci all’opera”.

Vita privata: marito e figlia

Nel corso degli anni, sono stati attribuiti alla modella numerosi flirt e relazioni, tra cui quelle con personaggi famosi come Eros Ramazzotti, Ezio Greggio e Marco Borriello. Tuttavia, il vero amore ha bussato alla porta di Nina nel 2014, quando ha incontrato l’affascinante attore americano Jay Ellis. Da quel momento, la loro storia d’amore è diventata sempre più profonda e nel 2019 hanno annunciato l’arrivo della loro prima figlia, Nora Grace. Nel 2022, dopo anni di amore e complicità, Nina e Jay hanno celebrato il loro matrimonio in una romantica cerimonia toscana.

Chi è il marito di Nina Senicar, Jay Ellis?

Jay Ellis è un attore americano nato il 27 dicembre 1981, sotto il segno del Capricorno. La sua carriera è stata caratterizzata da ruoli di rilievo in serie TV di successo come “The Game” e “Insecure”, oltre a importanti film come “Escape Room” e “Top Gun: Maverick”. Oltre al suo talento sullo schermo, Jay è noto per il suo fascino irresistibile e il suo carattere affascinante, che hanno conquistato il cuore di Nina Senicar.