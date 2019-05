ROMA – Ospite di “Otto e Mezzo”, il ministro dell’Interno Matteo Salvini dalla giacca questa volta tira fuori un’immagine di Padre Pio. E così dopo rosari, Madonne e Vangeli vari questa volta Salvini si affida a Padre Pio. Cosa non si farebbe per accalappiarsi qualche voto in più. D’altronde, il mercato elettorale italico è questo. Chissà se qualcuno di questi presunti e possibili elettori cattolici si andrà a rivedere anche i video delle bestemmie di Salvini in pubblico. Chissà.

O chissà, magari questi video resteranno nella soffitta della memoria collettiva. Insieme a quelli dove Salvini, che ora chiede i voti anche al Sud, cantava i cori contro i napoletani.

Ma intanto a “Otto e Mezzo” Salvini gonfia il petto cattolico e tira fuori l’immagine di Padre Pio:

“Ci credo – dice Salvini – Sono cristiano e cerco di testimoniare la mia fede con il mio lavoro. Vado sempre in giro col rosario”.

Poi però invece che un rosario Salvini, dopo aver cercato bene nelle tasche, estrae un santino di Padre Pio. Forse neanche lui sa cosa gli mettono in tasca: “Oggi – continua – invece mi hanno regalato l’immaginetta di Padre Pio”.

“Io ci credo – ribadisce Salvini – Credo che ci sia qualcuno sopra di noi che ci aiuta, ci accompagna, ci corregge, ci protegge. Non Matteo Salvini, ma il popolo italiano”.

Capitolo rose. Lilli Gruber alla fine, tirando fuori un altro grande tema di questa campagna elettorale, gli fa notare che le rose di scuse promesse in diretta Tv in realtà non sono mai arrivate. E’ la sottile linea che corre tra quello che si dice in televisione e la realtà.

“Ma io voglio omaggiarla di persona – replica Salvini pronto già a trovare una soluzione – con dei cioccolatini fatti in Italia visto che stasera sarò a Novi Ligure, patria del cioccolato”. Chissà se Salvini la prossima volta, tra un santino e l’altro, si presenterà negli studi di “Otto e Mezzo” anche con rose e cioccolatini. Chissà. Fonte: Otto e Mezzo.

Comunque, ecco un video in cui si sente il buon credente Salvini bestemmiare: