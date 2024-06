I nuovo palinsesti autunnali della Rai. La loro presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 19 luglio. In queste ore però, già circolano i nomi di chi vedremo, chi non vedremo e chi vedremo in forma ridimensionata.

Palinsesti Rai, tutte le novità: Fiorello, Giletti…

Binario 2 al posto di Viva Rai 2 . La novità principale è che Viva Rai 2 non avrà una nuova edizione. Stando alle indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, in onda la mattina ci sarà Andrea Perroni. L’attore e conduttore avrà come location la stazione Roma Tiburtina dove sarà un inedito capo treno. Insieme a lui nel programma “Binario 2” ci sarà Carolina Di Domenico.

. Al momento non ci sono conferme su dove andrà Fiorello. Il Corriere spiega che Fiorello sarebbe interessato a una nuova fascia oraria, quella notturna con un programma che dovrebbe ricordare il mitico “Indietro tutta” di Renzo Arbore. Massimo Giletti. Dopo tanti anni Massimo Giletti torna in Rai con un programma tutto suo che dovrebbe andare in onda in prima serata il lunedì su Raitre. Salvo Sottile passerà quindi al venerdì con una versione più lunga di FarWest.

La giornalista ex Sky farà il suo esordio in seconda serata il martedì sempre su Raitre. Elisabetta Gregoraci. Ritorna in Rai anche Elisabetta Gregoraci con una seconda serata sulla moda.

Ritorna in Rai anche Elisabetta Gregoraci con una seconda serata sulla moda. Morgan e Stefano Bollani. I due si alterneranno nell’access di RaiTre.

e I due si alterneranno nell’access di RaiTre. Peter Gomez. Il giornalista del Fatto porterà “La confessione” in prima serata il sabato, su Rai Tre, con 4 puntate.

Il ridimensionamento di Serena Bortone

Serena Bortone a quanto pare ci sarà ancora, anche se in forma ridotta. La giornalista non andrà più in onda la domenica lasciando spazio a Report che anticiperà di un’ora il confronto con Fabio Fazio. Il programma sarà più legato alla divulgazione e all’intrattenimento e meno all’attualità e all’approfondimento.

Tutti i confermati

Tra i confermati: Caterina Balivo, Luisella Costamagna, Alberto Matano, Eleonora Daniele, Francesco Giorgino, Alessandro Cattelan, Giovanni Minoli, Federica Sciarelli, Geppi Cucciari, Giorgio Zanchini (di cui si era parlato di una cancellazione). Ci sarà ancora Mara Venier alla guida di “Domenica In” che però verrà rinnovato: nuovo studio, ci sarà più attualità e intrattenimento e non solo interviste.

Ancora incerte le posizioni di Duilio Gianmaria e Marco Liorni. Quest’ultimo infatti potrebbe non vedere rinnovato il suo lavoro a Italia sì anche se non ci sono dubbi per la riconferma di L’Eredità. A rischio anche Pino Insegno visti i risultati poco soddisfacenti con il Mercante in fiera e Reazione a catena.