Serena Bortone non andrà più in onda con il suo Chesarà…. La conduttrice, stando alla testata specializzata Davidemaggio.it e varie altre fonti, pagherà dazio per le polemiche scoppiate dopo il caso Scurati. La Rai sarebbe pronta infatti a darle il benservito chiudendo il suo programma. Viale Mazzini avrebbe insomma già deciso: Chesarà… non troverà spazio nei palinsesti della prossima stagione. Si era parlato di un ridimensionamento passando dal sabato e la domenica sera a solo una serata. Ora si è deciso per la chiusura. D’altronde l’amministratore delegato Roberto Sergio aveva già fatto capire le reali intenzioni della tv pubblica, dicendo esplicitamente che in altre aziende Bortone “sarebbe già stata licenziata”. La conduttrice romana sembrerebbe ora destinata ad altri progetti all’interno del daytime: dato che è assunta in Rai da molti anni è altamente imporbabile che venga messa davvero alla porta.

Maria Latella al posto di Serena Bortone

E sempre secondo la testata specializzata Davidemaggio.it, la Rai avrebbe già pronto il nome della sostituta: si tratta di Maria Latella che sarebbe pronta a fare ritorno in Rai da SkyTg24. Per lei sarebbe pronto proprio lo spazio dell’access prime time del sabato su Rai3. E non sarebbe solo lei a tornare in onda: la prossima stagione rivedemo altri volti noti in Rai. Tra questi Giovanni Minoli che potrebbe prendere le redini di un nuovo programma mattutino sempre su Rai3, focalizzato sui grandi eventi storici del Paese. Massimo Giletti invece, dopo sette anni di assenza e dopo l’addio tra le polemiche a La7, si prepara al grande ritorno e dovrebbe condurre una nuova trasmissione di approfondimento il lunedì sera su Rai 3. Report di Sigfrido Ranucci da quest’anno spostato alla domenica sera potrebbe iniziare prima del solito, ossia alle 20.15, andando in questo modo a sfidare la corazzata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio sul Nove .

Salvo Sottile, invece, vedrà il suo programma FarWest spostato alla prima serata del venerdì. Antonino Monteleone, già volto de Le Iene, dovrebbe invece condurre un nuovo programma nel prime time del giovedì su Rai 2. Veronica Pivetti tornerebbe a condurre Amore Criminale. Luisella Costamagna verrà riconfermata con il suo Tango che andrà però in onda in seconda serata del venerdì su Raidue, lasciando spazio a un nuovo programma di Elisabetta Gregoraci il lunedì.

Serena Bortone, cosa aveva detto l’utliam puntata

Serena Bortone, durante l’ultima puntata aveva ringraziato la sua squadra, aveva salutato il pubblico e augurato una buona estate. La conduttrice non aveva però dato l’arrivederci ai telespettatori moltiplicando così le voci su una possibile chiusura della trasmissione. Sempre durante l’ultima puntata, la Bortone non aveva risparmiato critiche ad esponenti della maggioranza. Queste le sue parole: “Nessuno di noi parlerebbe di fascismo se evitassero di inneggiare alla Decima Mas, fare francobolli sui fascisti, picchiare un deputato in Aula. Signorelli l’ex portavoce di Lollobrigida che parlava utilizzando un linguaggio orrendo”.