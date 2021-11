Patrizia Pellegrino chi è, età, dove e quando è nata, il tumore, marito, la figlia disabile, vita privata

Chi è Patrizia Pellegrino, età, dove e quando è nata, il tumore, marito, la figlia disabile, vita privata. L’attrice e conduttrice italiana è infatti la nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

Età, dove e quando è nata e biografia di Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino è nata a Torre Annunziata il 28 luglio del 1962 e ha 59 anni di età. E’ un’attrice, conduttrice televisiva, showgirl cantante e attrice teatrale italiana. Debutta al cinema nel 1981 in Onore e guapparia di Tiziano Longo. In televisione, debutta su TRM Televisione Radio del Mezzogiorno di Matera come valletta nella trasmissione Scoprifuoco condotta dal Dj Gigi Marziali. Successivamente torna in TV con Peppino di Capri in Odeon e viene scelta da Luca De Filippo come protagonista della fiction Petrosinella. Svolge anche una carriera di cantante, lanciata da Corrado con la sigla Beng! del programma televisivo Gran Canal.

Dalla fine degli anni ottanta si dedica al teatro, dove può recitare in ruoli più impegnati. Dopo aver incassato un buon successo con la piéce di Sandro Mayer Bivio d’Amore. Nel 2004 partecipa alla seconda edizione de L’isola dei famosi, venendo però eliminata nel corso della settima puntata con il 43% dei voti. Attualmente svolge l’attività di attrice teatrale e produttrice cinematografica.

Marito, figli e vita privata di Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino ha tre figli: Tommaso e Arianna (avuti dall’ex marito Pietro Antisari Vittori) e Gregory, adottato in Russia, la cui vicenda è documentata nel libro autobiografico Per avere Gregory. Il 28 maggio 2005 si è sposata con l’imprenditore Stefano Todini, da cui però si è separata nel 2013.

La figlia disabile di Patrizia Pellegrino

La figlia Arianna di Patrizia Pellegrino è affetta dalla nascita da una grave malattia genetica che, secondo il parere dei medici, le avrebbe impedito di camminare. La ragazza, oggi 22enne, grazie alla fisioterapia e alla sua tenacia oggi, pur non essendo del tutto autonoma, cammina e vive una vita serena grazie anche al fortissimo legame con la madre.

Patrizia Pellegrino parlando della figlia a Domenica Live aveva detto: ”Ho avuto la fortuna di avere loro, la mia famiglia, che mi ha sempre aiutato nelle mie difficoltà. Non è facile ma è comunque bello stare con lei e vivere con lei. Se andiamo d’accordo? Non sempre. Anche io ho bisogno dei miei spazi. Ieri le ho detto che il 25 voglio andare a Napoli per cose mediche, ho tutte le autocertificazioni, ma ci voglio andare da sola. E lei alla fine mi ha detto di sì”.

La malattia e il tumore di Patrizia Pellegrino

Patrizia Pellegrino ha lottato contro un tumore al rene, uscendone vincitrice. “Credevo di aver già pagato il prezzo della mia felicità e invece no, è arrivata la tegola del tumore – dice la Pellegrino – Penso che il destino continui a mettermi alla prova perché sa che non mollo, che sono forte come una leonessa”.