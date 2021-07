Piero Angela chi è, età, dove e quando è nato, Margherita Pastore, figli, vita privata, quante lauree ha, dove abita, Superquark. Piero Angela torna a condurre lo storico programma Superquark. Il programma è in onda questa sera 14 luglio su Rai1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Piero Angela

Piero Angela è nato a Torino il 22 dicembre del 1928. Ha 92 anni. Suo padre è il medico antifascista Carlo Angela, insignito della medaglia dei Giusti tra le nazioni. Frequenta il liceo classico a Torino. A 7 anni comincia a prendere lezioni private di pianoforte, sviluppando in seguito il suo interesse per la musica jazz. A vent’anni, nel 1948, si produce con il nome di Peter Angela in varie jam session nei jazz-club torinesi. Nello stesso anno viene notato da Sergio Bernardini che lo invita a suonare nella serata inaugurale della Capannina di Viareggio. Nel 1952 viene assunto in Rai, abbandonando l’attività musicale professionistica per dedicarsi al giornalismo.

La moglie Margherita Pastore, i figli Alberto e Christine, dove abita: vita privata di Piero Angela

Angela è sposato con Margherita Pastore, ballerina di danza classica, dal 1955. Ha due figli: Alberto, noto divulgatore scientifico come il padre, e Christine, di cui non si sa molto. Angela abita a Roma, in zona Viale Cortina d’Ampezzo.

Angela ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha svelato di non aver detto mai “ti amo” alla moglie Margherita. “Mia moglie mi ha aiutato molto. È più di metà del mio successo. Sono piemontese. Nel nostro dialetto non esiste il verbo ‘amare’: usiamo il più contegnoso vorej bin, voler bene”.

Quanta lauree ha Piero Angela

Angela non è stato uno studente eccellente e non ha conseguito la laurea. Eppure, gli sono state state conferite 12 lauree Honoris Causa. Nel 2018 viene premiato come Torinese dell’anno. Nel 1993 riceve il Premio Kalinga per la divulgazione scientifica attribuitogli dall’UNESCO, nel 2002 la medaglia d’oro per la cultura della Repubblica Italiana e nel 2021 l’onorificenza di Cavaliere di gran croce dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

La carriera di Piero Angela

Dal 1955 al 1968 Angela è corrispondente del Telegiornale a Parigi e a Bruxelles. Con il giornalista Andrea Barbato presenta la prima edizione del Telegiornale delle 13.30. Nel 1976 Piero Angela è il primo conduttore del TG2. Alla fine del 1968 gira una serie di documentari, dal titolo Il futuro nello spazio, dedicati al progetto Apollo che avrebbe portato i primi astronauti sulla Luna. Lavora poi ad alcune trasmissioni di informazione, tra queste ci sono Destinazione Uomo, Da zero a tre anni e Nel buio degli anni luce.

Realizza, nel 1981, l’idea della rubrica scientifica Quark, prima trasmissione televisiva di divulgazione scientifica rivolta al grande pubblico. Il programma ha grande successo, dando vita ad altre trasmissioni come Quark speciale, Il mondo di Quark e Quark Economia.

Dal 1995 è autore e conduttore di Superquark.

