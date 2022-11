Red Canzian chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, malattina, carriera e biografia

Chi è Red Canzian: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, malattina, carriera e biografia del famoso bassista dei Pooh tra gli ospiti ad Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Dove e quando è nato, vero nome: la biografia di Red Canzian

Red Canzian, vero nome Bruno Canzian, è nato a Quinto di Treviso il 30 novembre del 1951. Ha 70 anni. Suo padre Giovanni e sua mamma Caterina Schiavinato, vivevano in una villa nobiliare insieme ad altre famiglie, non essendo economicamente agiata.

Il provino coi Pooh al posto di Riccardo Fogli

Milita per un breve periodo in un altro gruppo prog, gli Osage Tribe. Successivamente partecipa al provino per entrare a far parte dei Pooh: è il 15 febbraio 1973 e viene convocato dalla band che, malgrado abbia già visionato più di 300 artisti, è ancora alla ricerca di un bassista con cui sostituire Riccardo Fogli.

Il provino avviene nella lavanderia di un albergo di Roncobilaccio in cui c’era una parete con tantissimi rotoli di carta igienica e proprio per questo di buona acustica. Red si presenta senza basso, tuttavia c’è un Fender bianco lasciato da Fogli. Pur non avendo mai suonato il basso, Red dimostra di possedere talento. Da quel giorno entra a far parte dei Pooh di Stefano D’Orazio, Robi Facchinetti e Dodi Battaglia.

Mogli e figli, la vita privata di Red Canzian

Ha avuto una relazione con Marcella Bella nel 1973, con Patty Pravo nel 1976, con Loredana Bertè nel 1977. Poi anche con Mia Martini e con Serena Grandi. E’ sposato dal 9 luglio 2000 con Beatrice “Bea” Niederwieser, una donna di origini tedesche che viveva a Bolzano diplomata in pianoforte. I due si sono conosciuti tramite amici in comune. Red ha una figlia, Chiara, mentre Bea ha un figlio, Philipp Mersa, il quale poi, quando debutterà nel mondo della musica come batterista, si farà chiamare semplicemente Phil Mer.

Chiara è nata nel 1989 dal primo matrimonio di Red Canzian con Delia Gualtiero che è stata sua compagna dal 1980 e moglie dal 1986 al 1992.

La malattia

Red Canzian ha dovuto affrontare diversi momenti difficili a causa di una malattia. Il 25 febbraio 2015 è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico necessario per una dissertazione aortica.

Non solo, per anni ha combattuto anche contro un tumore. A raccontarlo è stato lui stesso in una puntata di Storie Italiane. Era l’aprile del 2018, “mentre stavo girando il video del secondo singolo del mio nuovo lavoro, sono andato a fare una tac e abbiamo trovato un nodulo nel polmone sinistro, figlio di un melanoma che dopo 17 anni era ancora in circolo. Allora sono andato dal dottore e gli ho detto: Io il 23 comincio le prove, dobbiamo farlo”.

Operato la mattina stessa, il 23 era nuovamente sul palco davanti al suo pubblico. “Queste malattie hanno su di noi anche un’influenza a livello psicologico. Le difese immunitarie, quelle del cuore e quelle della coscienza, ti fanno dire non può essere che un affarino grande così combatta un uomo di 80 kg”, aveva aggiunto.