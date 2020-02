Sanremo 2020, Tiziano Ferro e Fiorello: bacio e pace fatta

ROMA – Pace fatta (con tanto di bacio in diretta) tra Tiziano Ferro e Fiorello. Il cantante, sorpreso, ha anche chiesto scusa al marito: “Avevamo detto a un centimetro..scusa Victor (il marito, ndr)”.

Sul palco dell’Ariston, con testimone Amadeus, così i due, Tiziano Ferro e Fiorello, hanno sancito la pace dopo la battuta fatta dal cantante sul palco la sera di mercoledì, quando, esasperato per aver atteso fino all’1 di notte la seconda uscita, aveva detto commentando l’orario: “Hashtag #FiorelloStatteZitto”.

Giovedì sera, dopo una giornata di malcontento da parte di Fiorello, erano arrivate anche le scuse di Ferro che aveva postato una foto del messaggio lasciato in camerino a Fiorello: “Ciao Fiorello, ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con te le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato – Torno a fare il cantante. #TizianoStatteZitto“.

Ora però finalmente è tornata la pace, e che pace, tra i due.

Sanremo, la classifica parziale e la scaletta della quarta serata

Amadeus all’inizio della quarta serata ha letto la classifica parziale delle prime tre serate del Festival di Sanremo.

Questa la classifica:

Francesco Gabbani, quindi, è in testa alla classifica generale del 70/o festival di Sanremo, dopo le prime tre serate. Dietro al cantautore toscano, le Vibrazioni e Piero Pelù. Questa la classifica completa, resa nota all’inizio della quarta serata: 1) Francesco Gabbani 2) Le Vibrazioni 3) Piero Pelù 4) Tosca 5) Pinguini Tattici Nucleari 6) Diodato 7) Elodie 8) Marco Masini 9) Irene Grandi 10) Michele Zarrillo 11) Levante 12) Anastasio 13) Alberto Urso 14) Raphael Gualazzi 15) Paolo Jannacci 16) Enrico Nigiotti 17) Giordana Angi 18) Achille Lauro 19) Rita Pavone 20) Rancore 21) Riki 22) Elettra Lamborghini 23) Junior Cally 24) Bugo e Morgan.

Questo l’ordine di uscita di stasera, per i 24 big al festival di Sanremo: Paolo Jannacci, Rancore, Giordana Angi, Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi, Anastasio, Pinguini Tattici Nucleari, Elodie, Riki, Diodato, Irene Grandi, Achille Lauro, Piero Pelù, Tosca, Michele Zarrillo, Junior Cally, Le Vibrazioni, Alberto Urso, Levante, Bugo e Morgan, Rita Pavone, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini, Marco Masini.

Stasera sarà decretato il vincitore delle Nuove Proposte del festival di Sanremo 2020.

Fonte: Sanremo.