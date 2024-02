Il Festival di Sanremo 2024 ha preso il via con la prima serata che ha regalato sorprese e tanta musica. Le esibizioni della prima serata hanno offerto al pubblico una panoramica di stili variegati. Ecco le pagelle della prima serata del Festival di Sanremo, seguendo l’ordine di uscita dei cantanti.

CLARA – “Diamanti Grezzi” – Voto: 6,5

Il debutto di Clara con “Diamanti Grezzi” ha mostrato una promettente giovane artista con una voce potente e una presenza scenica convincente. Tuttavia, manca un elemento di originalità che potrebbe alzare ulteriormente l’asticella. Noi ci crediamo.

SANGIOVANNI – “Finiscimi” – Voto: 5

La performance di Sangiovanni con “Finiscimi” è stata accettabile, ma la canzone manca di quel qualcosa in più per distinguersi. Serviva un tocco di maggiore incisività per lasciare un’impressione duratura.

FIORELLA MANNOIA – “Mariposa” – Voto: 7,5

Fiorella Mannoia ha portato sul palco una performance emozionante e coinvolgente con “Mariposa”. La sua voce e la sua passione hanno reso omaggio al tema dell’affermazione femminile in modo autentico e toccante. Fiorella, dopotutto, non delude mai.

LA SAD – “Autodistruttivo” – Voto: 6

Nonostante un look eccentrico, la performance della band La Sad è stata sostanzialmente solida. Il loro impegno per una buona causa ha aggiunto profondità al loro lavoro artistico.

IRAMA – “Tu No” – Voto: 7+

Irama ha confermato il suo talento con “Tu No”, una canzone potente e ben eseguita. La sua voce precisa e il brano che cresce ad ogni ascolto lo rendono una delle stelle della serata.

GHALI – “Casa Mia” – Voto: 7

Ghali ha proposto un pezzo politicamente impegnato con “Casa Mia”, offrendo una prospettiva unica attraverso l’elettropop. La sua performance ha aggiunto una nota di profondità al Festival.

NEGRAMARO – “Ricominciamo Tutto” – Voto: 7

I Negramaro hanno presentato una canzone fedele al loro stile, con una ballata coinvolgente che ricorda il meglio del loro repertorio. Una scelta sicura che ha trovato il favore del pubblico.

ANNALISA – “Sinceramente” – Voto: 7

Con “Sinceramente”, Annalisa ci prova ancora a confermare il suo status di regina del tormentone. La sua performance ipnotizzante ha catturato l’attenzione di tutti. Questa volta però avrà filo da torcere con altri tormentoni, quelli dei The Kolors e di Emma in primis.

MAHMOOD – “Tuta Gold” – Voto: 7

Mahmood ha offerto più di una semplice canzone con “Tuta Gold”, presentando una performance coinvolgente e ricca di significato. La sua versatilità artistica è stata evidente.

DIODATO – “Ti Muovi” – Voto: 6,5

Diodato ha proposto un brano raffinato e poetico con “Ti Muovi”, mantenendo la sua firma stilistica. Sebbene non abbia la stessa potenza di alcuni suoi successi passati, ha comunque un impatto emotivo.