Sanremo 2024 prima serata: programma, ospiti, scaletta, tutte le curiosità

La 74ª edizione del Festival di Sanremo sta per iniziare. Questa sera 6 febbraio 2024 su Rai 1 andrà in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2024. Diretto da Amadeus, conduttore per la quinta volta, per la prima serata sarà affiancato da Marco Mengoni, che sarà co-conduttore e al contempo super ospite musicale. Scopriamo la scaletta, i cantanti in gara e tante curiosità sulla prima serata del Festival di Sanremo 2024.

Sanremo 2024, artisti in gara nella prima serata

La prima serata vedrà l’esibizione dei 30 cantanti in gara, tra cui 27 artisti selezionati e 3 vincitori di Sanremo Giovani. Questi talentuosi musicisti si esibiranno con 30 canzoni inedite, con le loro performance votate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Alla fine della serata, verranno comunicate le prime dieci posizioni in classifica. Ecco l’elenco completo degli artisti, per ora in ordine alfabetico in quanto ancora non si è a conoscenza dell’ordine di uscita.

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Clara – “Diamanti grezzi”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto qui”

Geolier – “I p’me, tu p’te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu no”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Berté – “Pazza”

Mahmood – “Tuta gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr. Rain – “Due altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Gli ospiti

Tra gli ospiti della serata, oltre ovviamente a Marco Mengoni, spiccano la presenza de “la mamma di Giò Giò”, Giovan Battista Cutolo, e dell’attore Edoardo Leo, che presenterà la fiction “Il Clandestino”. In collegamento da Piazza Colombo si esibirà Lazza, mentre a bordo della nave Costa Smeralda sarà protagonista il rapper Tedua.

Come si vota

Nella prima serata, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web sarà responsabile della votazione delle performance. Il pubblico potrà invece esprimere le proprie preferenze tramite il Televoto a partire dalla sera successiva. Al termine della serata, verranno comunicate al pubblico le prime 5 posizioni in classifica, anticipando le emozioni che caratterizzeranno questa edizione.