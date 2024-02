La terza serata del Festival di Sanremo 2024, in programma questa sera, giovedì 8 febbraio 2024, sarà condotta da Amadeus, direttore artistico dell’evento, affiancato dalla comica siciliana Teresa Mannino nel ruolo di co-conduttrice. Anche questa sera, come quella di ieri, si esibiranno 15 dei 30 cantanti in gara, con la giuria delle radio e il pubblico a casa tramite televoto a determinare il verdetto (per ora parziale), ciascuno con un peso del 50% sul voto complessivo.

Programma e scaletta ufficiale della terza serata

Durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina, sono stati presentati i 15 cantanti che si esibiranno stasera, i quali saranno introdotti dagli altri 15 artisti in gara che non canteranno durante questa serata. Gli accoppiamenti tra cantanti e presentatori verranno stabiliti tramite sorteggio durante e conferenze stampa di oggi. Sia il pubblico a casa, tramite televoto, sia la Giuria delle Radio esprimeranno il loro voto. Alla fine della serata, saranno annunciati i primi 5 classificati.

Ecco la scaletta della terza serata di Sanremo 2024:

Ghali – Casa mia La Sad – Autodistruttivo Mr. Rain – Due Altalene Diodato – Ti muovi Rose Villain – Click Boom! Bnkr44 – Governo Punk Santi Francesi – L’amore in bocca Alessandra Amoroso – Fino a qui Il Tre – Fragili Angelina Mango – La noia Fiorella Mannoia – Mariposa Sangiovanni – Finiscimi Maninni – Spettacolare Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita Negramaro – Ricominciamo Tutto

Gli ospiti speciali

Amadeus sarà affiancato dalla comica siciliana Teresa Mannino. Tra gli ospiti, spiccano l’attore Russell Crowe con la sua band, gli attori Sabrina Ferilli ed Edoardo Leo e i cantanti Gianni Morandi ed Eros Ramazzotti. Quest’ultimo celebrerà il 40º anniversario della sua vittoria al Festival con Terra promessa. Inoltre, Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno una canzone ai morti sul lavoro. Nella Piazza Colombo si esibiranno Paola & Chiara, mentre sulla nave Costa Smeralda toccherà a Bresh.

Una settimana di spettacoli

La serata sarà preceduta dal PrimaFestival, condotto da Paola&Chiara, affiancate dagli inviati speciali Mattia Stanga e Daniele Cabras, famosi tiktoker. A seguire, l’aftershow VivaSanremo, condotto da Fiorello insieme ad Alessia Marcuzzi, garantirà divertimento e approfondimenti sulla kermesse canora.