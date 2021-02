Primo caso di coronavirus al Festival di Sanremo 2021 a meno di due settimane dal via. Moreno Conficconi, degli Extraliscio (l’utimo a destra in foto), è risultato positivo al tampone rapido nel pomeriggio di mercoledì 17 febbraio, prima di entrare al Teatro Ariston per le prove.

Secondo quanto riferito dal Secolo XIX, subito sono scattate le procedure di prevenzione. Tutta la band, composta anche da Mirco Mariani e Mauro Ferrara ai quali si aggiunge il feat con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è ora in quarantena in attesa del tampone molecolare.

Contemporaneamente è stato anche avviato il tracciamento dei possibili contatti avuti dagli artisti.

Festival di Sanremo 2021, che succede ora?

Gli Extraliscio dovrebbero restare in quarantena per dieci giorni. Al termine dell’isolamento, in caso di tampone negativo, gli Extraliscio potrebbero rientrare in gara. Altrimenti, la band dovrebbe essere esclusa dalla gara.

Moreno Conficconi, chi è il Biondo degli Extraliscio

Moreno Conficconi, anche detto “Moreno il biondo”, è un musicista noto nel genere del liscio: per anni ha lavorato con l’Orchestra Casadei.

Nel 2014 fonda gli Extraliscio, insieme con Mirco Mariani e Mauro Ferrara. La loro musica fonde la tradizione romagnola con nuovi arrangiamenti, nuovi linguaggi e nuovi ritmi.

A settembre 2020 sono stati anche protagonisti del film “Extraliscio – Punk da balera”, regia di Elisabetta Sgarbi. Il film è stato presentato al Festival di Venezia 2020 e al Bellaria Film Festival.