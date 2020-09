Simone Bolognesi e Belen hanno fatto coppia per due anni subito dopo l’arrivo di lei in Italia. Lui rivela: “Faceva la cubista a Riccione”.

Simone Bolognesi, il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez, sarà uno dei prossimi cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne.

Un annuncio che ha fatto riemergere sul web alcune sue dichiarazioni della relazione avuta in passato con la showgirl argentina.

I due hanno avuto una relazione per due anni, dal 2003 al 2005, prima che lei conoscesse il successo nel mondo della moda e della tv.

“Belen è stata qui in Romagna da ottobre 2003 a maggio 2005 a fare la cubista in discoteca.

Ed era fidanzata con me, siamo stati insieme due anni, dal momento del suo arrivo in Italia al momento della sua partenza per Milano.

Abbiamo anche convissuto per quasi sette mesi a casa mia”, raccontò Simone in una intervista quando Belen era sull’Isola dei Famosi.

“Sicuramente avrà pensato, o qualcuno l’avrà convinta, che sia più ‘fashion’ che gli storici registrino l’inizio della sua carriera in quanto modella milanese e non come cubista riccionese”.

Le storie d’amore di Belen

La storia d’amore tra Simone e Belen sarebbe terminata dopo l’incontro della Rodriguez con Marco Borriello.

In seguito la showgirl arrivò al successo grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi.

Poco dopo la showgirl argentina si innamorò di Fabrizio Corona con cui ha vissuto un’intensa relazione arrivata al capolinea nel 2012.

Chiusa la storia con l’ex re dei paparazzi si innamorò di Stefano De Martino, con cui convolò a nozze ed ebbe un figlio, Santiago.

Dopo la rottura con l’ex ballerino di Amici la breve parentesi con Andrea Iannone. Poi il ritorno di fiamma con De Martino.

Ora, chiusa definitivamente la storia, Belen sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad Antonio Spinalbese. (fonte TODAY, DiLei)